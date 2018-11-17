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УкрСиббанк

УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСиббанк 2.8 5 932
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
231
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
122
Всього голосів : 932
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:02

Santehnik

яка у вас карта/пакет?
+50грн !
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greenozon
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Подякував: 176 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:13

  greenozon написав:Santehnik

яка у вас карта/пакет?

All Inclusive Start
Santehnik
 
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Подякував: 3 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:25

по ідеї немає бути суточного ліміту

https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ve_new.pdf

як ви про нього дізнались?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлень: 3494
З нами з: 01.06.14
Подякував: 176 раз.
Подякували: 151 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:31

  greenozon написав:по ідеї немає бути суточного ліміту

https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ve_new.pdf

як ви про нього дізнались?

Нажаль є :(
Дізнатись можна або тут: https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/c ... rd_limits/
Або через інтернет банкінг де відображається 5000 і не дає поставити більше.
Santehnik
 
Повідомлень: 20
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Подякував: 3 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 22:18

  Santehnik написав:
  greenozon написав:по ідеї немає бути суточного ліміту

Нажаль є :(

Є, є...
Ми на роботі (у нас зарплатний проект) з цього приводу скандал закатали — знайшли спосіб вирвшення проблеми.
А взагалі — завів максимум можливих карт + користуюсь картами інших банків, які можна поповнювати безкоштовним p2p.
Bobb
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 12:16

  Santehnik написав:
  greenozon написав:по ідеї немає бути суточного ліміту

https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ve_new.pdf

як ви про нього дізнались?

Нажаль є :(
Дізнатись можна або тут: https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/c ... rd_limits/
Або через інтернет банкінг де відображається 5000 і не дає поставити більше.

Банка дбає про безпеку Ваших коштів. :)
Французи ніколи не відмічались особливою щедрістю.
Це московити щедрі...але не всі, супостат пу жлоб ще той.
ВаТа погибає пу не виручає. :(
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 14:09

Re: УкрСиббанк

  Квесторе_поверніться написав:не відмічались особливою щедрістю.


справа не в щедрості
банки = бізнес

раз картка зарплатна, то питання до працедавця, який зажав нормальний карт- пакет
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлень: 3494
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Подякував: 176 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 14:14

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:не відмічались особливою щедрістю.


справа не в щедрості
банки = бізнес

раз картка зарплатна, то питання до працедавця, який зажав нормальний карт- пакет

Просвітіть про зарплатні пакети і ліміти тут - підйомні і ні.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26330
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1335 раз.
 
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