Santehnik
яка у вас карта/пакет?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 лис, 2018 20:02
Santehnik
яка у вас карта/пакет?
Додано: Суб 17 лис, 2018 20:13
Додано: Суб 17 лис, 2018 20:25
по ідеї немає бути суточного ліміту
як ви про нього дізнались?
Додано: Суб 17 лис, 2018 20:31
Нажаль є
Дізнатись можна або тут:
Або через інтернет банкінг де відображається 5000 і не дає поставити більше.
Додано: Суб 17 лис, 2018 22:18
Є, є...
Ми на роботі (у нас зарплатний проект) з цього приводу скандал закатали — знайшли спосіб вирвшення проблеми.
А взагалі — завів максимум можливих карт + користуюсь картами інших банків, які можна поповнювати безкоштовним p2p.
Додано: Нед 18 лис, 2018 12:16
Банка дбає про безпеку Ваших коштів.
Французи ніколи не відмічались особливою щедрістю.
Це московити щедрі...але не всі, супостат пу жлоб ще той.
ВаТа погибає пу не виручає.
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Додано: Нед 18 лис, 2018 14:09
Re: УкрСиббанк
справа не в щедрості
банки = бізнес
раз картка зарплатна, то питання до працедавця, який зажав нормальний карт- пакет
Додано: Нед 18 лис, 2018 14:14
Просвітіть про зарплатні пакети і ліміти тут - підйомні і ні.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Нед 18 лис, 2018 22:12
Re: УкрСиббанк
Открыл я эту ВелкамКард, полчаса искали сотрудника, который проверяет нового клиента на "пригодность", в общем вся процедура с нуля до карты в руках заняла час. В тарифах о кэшбеке ни слова, барышня пожала плечами, мол, конечно, нет, но условия с её слов - 10% на все транзакции в POSах, 500 грн в месяц ЧИСТЫМИ в течение 6 месяцев с даты оформления карты. Зачисление кэшбека в следующем месяце сразу всей суммой. Как узнать, сколько ты накэшбечил - никак, гыгыгы, считайте сами. И вообще, ни одного промоматериала, никаких доков, только слова горячки и девочки в отделении. Ой чует моя ж***, нагреют нас французики, но первый месяц рискнём, по выхлопу посмотрим.
Додано: Нед 18 лис, 2018 22:16
Re: УкрСиббанк
... делайте хоть что-нибудь!
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