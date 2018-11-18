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УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 лис, 2018 22:24
clientage написав: Mathias написав:
Открыл я эту ВелкамКард,
Ваащето на карте эмбоссировано EURO-SAFE CARD
И "Велкам" тоже ж нарисовано
Так что выбираем, что больше нравится
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Додано: Нед 18 лис, 2018 22:42
clientage
ЕвроСейф, всё в порядке, по заветам Кочевника.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 10:05
Надіслали смс, що рахунок підключений до програми "WELCOME BOT".
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Додано: Пон 19 лис, 2018 10:18
Mathias написав:
барышня пожала плечами, мол, конечно, нет, но условия с её слов - 10% на все транзакции в POSах, 500 грн в месяц ЧИСТЫМИ в течение 6 месяцев с даты оформления карты.
А в якому відділенні?
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Додано: Пон 19 лис, 2018 10:49
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