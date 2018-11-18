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УкрСиббанк

УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСиббанк 2.8 5 932
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
231
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
122
Всього голосів : 932
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 22:24

  clientage написав:
  Mathias написав:Открыл я эту ВелкамКард,

Ваащето на карте эмбоссировано EURO-SAFE CARD :)

И "Велкам" тоже ж нарисовано :) Так что выбираем, что больше нравится :)
Son of Sun
 
Повідомлень: 277
З нами з: 25.04.14
Подякував: 89 раз.
Подякували: 48 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 22:42

clientage

ЕвроСейф, всё в порядке, по заветам Кочевника.
Mathias
 
Повідомлень: 71
З нами з: 25.05.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 10:05

Re: УкрСиббанк

Надіслали смс, що рахунок підключений до програми "WELCOME BOT".
Кочевник
 
Повідомлень: 555
З нами з: 16.02.17
Подякував: 95 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 10:18

Re: УкрСиббанк

  Mathias написав:барышня пожала плечами, мол, конечно, нет, но условия с её слов - 10% на все транзакции в POSах, 500 грн в месяц ЧИСТЫМИ в течение 6 месяцев с даты оформления карты.

А в якому відділенні?
Bobb
 
Повідомлень: 328
З нами з: 19.03.15
Подякував: 32 раз.
Подякували: 49 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 10:49

Bobb на Крещатике
Mathias
 
Повідомлень: 71
З нами з: 25.05.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 11:24

Mathias
Мені в п'ятницю там же казали, що 500 грн - це сумарно за 6 місяців.
Ну, поки що десь 3-1 на користь того, що 500 грн це - чистими НА МІСЯЦЬ (тричі мені підтвердили на гарячій лінії).
Bobb
 
Повідомлень: 328
З нами з: 19.03.15
Подякував: 32 раз.
Подякували: 49 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 11:29

Bobb посмотрим 17 декабря (первый кэшбек за траты до 30.11 будет в эту дату)
Mathias
 
Повідомлень: 71
З нами з: 25.05.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 11:54

Re: УкрСиббанк

  Mathias написав:посмотрим 17 декабря (первый кэшбек за траты до 30.11 будет в эту дату)

Точніше - 17 січня (тоді буде зрозуміло 500 - це в місяць, чи за пів року)
Bobb
 
Повідомлень: 328
З нами з: 19.03.15
Подякував: 32 раз.
Подякували: 49 раз.
 
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  #<1 ... 613614615616
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