Вкладчик1234 написав:Эти евро-жабоеды в своём обычном репертуаре. Никто ничего не знает, и замена правил задним числом тоже не исключена. Спасибо первопроходцам за поиски правды
Если шо, организуемся и подадим иск на лягушатников или шум поднять можно. Надо только скопировать инфу на сайте, ведь там все достаточно четко написано, что есть публичным предложением. Список тестеров надо уже формировать
Оци эвропейцы преподавали там, где цыгане учились Так шо бесполезно, легче не связыватся.
Вкладчик1234 написав:Эти евро-жабоеды в своём обычном репертуаре. Никто ничего не знает, и замена правил задним числом тоже не исключена. Спасибо первопроходцам за поиски правды
Если шо, организуемся и подадим иск на лягушатников или шум поднять можно. Надо только скопировать инфу на сайте, ведь там все достаточно четко написано, что есть публичным предложением. Список тестеров надо уже формировать
Вийдуть сухими із води,як варіант 10% кешбеку нарисують на операції які більше 1000грн чи в місяць має бути більше 20 операцій по терміналу,чи якщо буде оформлений страховий договір. Варіантів багато,за місяць будуть точні умови,а зараз не вгадаєш.
Faceless написав:А просветите, это вся шумиха про Велкам Кард у которой 150 грн годовая абонка и снятие кеша во всех позах с комиссией?
Із тарифів зі сторінки, щодо картки, яку можна (було?) замовити через telegram-бота:
Щомісячна комісія за розрахунково-касове обслуговування рахунків (РКО), що діють у рамках Тарифного плану - Не тарифікується
Отримання готівки в банкоматах (11): 9.1.1 АТ “УКРСИББАНК” та в мережі банкоматів АТКБ "Правекс-банк", АТ "Ощадбанк", АТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» та компанії «Євронет Україна» - Не тарифікується
Це посилання вже не доступне НАПРЯМУ на сайті банку. Натомість з'явилась звичайна 'Welcome' картка - без кешбеку, з платним зняттям коштів та абонкою в 150 грн. Та ж, про яку йде мова, йшла як бонусна програма, по тарифам "Євросейф". Якось так. Або нас ще чекають неприємні сюрпризи )))