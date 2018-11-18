Faceless написав:
А просветите, это вся шумиха про Велкам Кард у которой 150 грн годовая абонка и снятие кеша во всех позах с комиссией?
Із тарифів зі сторінки, щодо картки, яку можна (було?) замовити через telegram-бота:
Щомісячна комісія за розрахунково-касове обслуговування рахунків (РКО), що
діють у рамках Тарифного плану - Не тарифікується
Отримання готівки в банкоматах (11):
9.1.1 АТ “УКРСИББАНК” та в мережі банкоматів АТКБ "Правекс-банк", АТ
"Ощадбанк", АТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» та компанії «Євронет
Україна» - Не тарифікується
Це посилання вже не доступне НАПРЯМУ на сайті банку. Натомість з'явилась звичайна 'Welcome' картка - без кешбеку, з платним зняттям коштів та абонкою в 150 грн.
Та ж, про яку йде мова, йшла як бонусна програма, по тарифам "Євросейф". Якось так.
Або нас ще чекають неприємні сюрпризи )))