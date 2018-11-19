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УкрСиббанк

УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 614615616617

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСиббанк 2.8 5 932
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
231
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
122
Всього голосів : 932
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 17:43

  Son of Sun написав:
  Вкладчик1234 написав:Эти евро-жабоеды в своём обычном репертуаре.
Никто ничего не знает, и замена правил задним числом тоже не исключена.
Спасибо первопроходцам за поиски правды :)

Если шо, организуемся и подадим иск на лягушатников или шум поднять можно. Надо только скопировать инфу на сайте, ведь там все достаточно четко написано, что есть публичным предложением.
Список тестеров надо уже формировать :)


Оци эвропейцы преподавали там, где цыгане учились :)
Так шо бесполезно, легче не связыватся.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 17:44

  Son of Sun написав:
  Вкладчик1234 написав:Эти евро-жабоеды в своём обычном репертуаре.
Никто ничего не знает, и замена правил задним числом тоже не исключена.
Спасибо первопроходцам за поиски правды :)

Если шо, организуемся и подадим иск на лягушатников или шум поднять можно. Надо только скопировать инфу на сайте, ведь там все достаточно четко написано, что есть публичным предложением.
Список тестеров надо уже формировать :)

Вийдуть сухими із води,як варіант 10% кешбеку нарисують на операції які більше 1000грн чи в місяць має бути більше 20 операцій по терміналу,чи якщо буде оформлений страховий договір. Варіантів багато,за місяць будуть точні умови,а зараз не вгадаєш.
tarasum
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:28

Re: УкрСиббанк

А просветите, это вся шумиха про Велкам Кард у которой 150 грн годовая абонка и снятие кеша во всех позах с комиссией? В чем именно замануха?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:44

  Faceless написав:А просветите, это вся шумиха про Велкам Кард у которой 150 грн годовая абонка и снятие кеша во всех позах с комиссией? В чем именно замануха?


Экспериментальная вундервафля с типа 10% КБ на усё

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/c ... rd_online/

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/c ... online.pdf
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:44

Re: УкрСиббанк

  Faceless написав:А просветите, это вся шумиха про Велкам Кард у которой 150 грн годовая абонка и снятие кеша во всех позах с комиссией?

Із тарифів зі сторінки, щодо картки, яку можна (було?) замовити через telegram-бота:
Щомісячна комісія за розрахунково-касове обслуговування рахунків (РКО), що
діють у рамках Тарифного плану - Не тарифікується

Отримання готівки в банкоматах (11):
9.1.1 АТ “УКРСИББАНК” та в мережі банкоматів АТКБ "Правекс-банк", АТ
"Ощадбанк", АТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» та компанії «Євронет
Україна» - Не тарифікується

Це посилання вже не доступне НАПРЯМУ на сайті банку. Натомість з'явилась звичайна 'Welcome' картка - без кешбеку, з платним зняттям коштів та абонкою в 150 грн.
Та ж, про яку йде мова, йшла як бонусна програма, по тарифам "Євросейф". Якось так.
Або нас ще чекають неприємні сюрпризи )))
Bobb
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 19:44

Re: УкрСиббанк

  Bobb написав:Це посилання вже не доступне НАПРЯМУ на сайті банку.

все работает
см. viewtopic.php?p=4498099#p4498099
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 20:07

  clientage написав:
все работает
см. viewtopic.php?p=4498099#p4498099

Раніше було посилання на головній сторінці, зараз тільки по прямих посиланнях.
Bobb
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 23:16

Bobb тестеров набрали, "фатит уже".
Mathias
 
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  #<1 ... 614615616617
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