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УкрСиббанк

УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 615616617618

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСиббанк 2.8 5 932
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
231
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
122
Всього голосів : 932
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 17:19

Теперь подождем проводки и будем знать точно.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 17:30

А кто-то тестил карточки Евросейф, открытые в году, скажем, в 2016?))

Кешбек для них автоматом не подключился ли случаем?)
inflew
 
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Подякував: 29 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 17:38

  inflew написав:А кто-то тестил карточки Евросейф, открытые в году, скажем, в 2016?))

Кешбек для них автоматом не подключился ли случаем?)

Если получили СМС о подключении счета к бонусной программе "Welkome bot", то все может быть :)
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 22:14

УкрСиббанк

О психуют... Раньше была акция - при открытии депо через ИБ +5% на первый месяц. Сегодня прислали смс - уже на 3 месяца бонусную ставку дают:

Починай заробляти, щойно дочитаєш це повідомлення, з депозитом на 3 місяці під 12% річних. Щоб відкрити його, не треба їхати до банку та докладати зайвих зусиль. Ти можеш зробити це тут і зараз, якщо забажаєш. Пропозиція діє лише в UKRSIB online.​
Деталі на сайті UKRSIBBANK
maxim2014
 
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