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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 лис, 2018 17:30
А кто-то тестил карточки Евросейф, открытые в году, скажем, в 2016?))
Кешбек для них автоматом не подключился ли случаем?)
Додано: Вів 20 лис, 2018 17:38
Додано: Сер 21 лис, 2018 22:14
УкрСиббанк
О психуют... Раньше была акция - при открытии депо через ИБ +5% на первый месяц. Сегодня прислали смс - уже на 3 месяца бонусную ставку дают:
Починай заробляти, щойно дочитаєш це повідомлення, з депозитом на 3 місяці під 12% річних. Щоб відкрити його, не треба їхати до банку та докладати зайвих зусиль. Ти можеш зробити це тут і зараз, якщо забажаєш. Пропозиція діє лише в UKRSIB online.
Деталі на сайті UKRSIBBANK
Додано: Чет 22 лис, 2018 20:25
maxim2014 В свое время снизили ставки по депозитам ниже некуда, а тепер опять хотят вклады наращивать?
Додано: П'ят 23 лис, 2018 08:04
Re: УкрСиббанк
В последний месяц наблюдается всеобщая тенденция. И да, 12% это все-равно мизерно мало по сравнению с предложениями тех-же госов.
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