УкрСиббанк

Додано: Сер 28 лис, 2018 20:25

Хочу рассказать интересную историю. Клиент Укрсиба уже лет 10, последние лет 5 мне на валютные текущие счета приходили авторские отчисления. При открытии счета, а также в процессе использования счетов раз 20 просили показывать подтверждающие документы (инвойсы, договора). Показывал то, что есть в наличии. Платежи заходили. Комиссии платились. Суммарно наверное больше тысячи долларов комиссий заплатил, не считая того, что терялось по дороге при зачислении на Swift. Недавно купил квартиру и имел глупость заплатить за нее со своего счета в Укрсибе. Квартира маленькая, цена, соответственно, тоже (до ляма). Нужно было обменять валюту и внести деньги на счет. В отделении все проверили и операцию разрешили. Прошло 2 недели. Ко мне возникли вопросы, якобы со стороны фин. мониторинга банка. Задавались очень интересные вопросы - в частности, плачу ли я налоги. Просили предоставить документы. Показывал договора (те же, что и при открытии счета) и подтверждающие документы, какие были в наличии. Попутно объясняя, что авторские организации платят налог с моих отчислений, соответственно, мне платить уже ничего не надо. Мои разъяснения фин. мониторинг не удовлетворили. В результате мне было объявлено, что мои счета заблокированы. Тянулось это все пару недель, никаких пояснений никто не давал. Отделение ссылалось на фин.мониторинг, на горячей линии поясняли, что это не в их компетенции и отсылали в отделение:) На счетах остались деньги, хорошо, что немного (удалось вовремя уведомить, чтобы платежи придержали). В онлайн-банкинге деньги отражались, но в какой-то момент карточный счет обнулился. В отделении сказали, что деньги есть, "просто я их не могу теперь видеть":) Для того, чтобы снять остатки со счетов, меня попросили написать заявление начальнику отделения. Сказали, что позвонят, когда можно будет забрать деньги. Прошло три недели. Никто не звонил. Набрал сам. Сказали приходить за деньгами. Пришел. Сказали написать заявления, что я хочу закрыть счета. Я их на самом деле не хотел закрывать, но, понимая, что иначе деньги я не получу, написал. После этого ждал еще несколько часов до закрытия отделения, пока деньги таки выдали. Сегодня пришла смс-ка от банка - "приходите в отделение, чтобы уточнить данные или ваши счета будут закрыты"Собственно, я для чего это рассказал. Просто советую вам не совершать крупные покупки (выше 150тыс) через счета Укрсиба, иначе вы можете оказаться в этом замкнутом круге беспредела, когда в отделении вам говорят о фин.мониторинге, а на горячей линии отсылают в отделение. А тем временем вы, как заяц, должны бегать в отделение в надежде снять свои же деньги, которыми вам не дают воспользоваться. Никаких официальных пояснений никто при этом не дает. Вот такая история вкратце, старался изложить максимально корректноДелайте выводы, ребята.