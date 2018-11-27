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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 лис, 2018 17:30
А кто-то тестил карточки Евросейф, открытые в году, скажем, в 2016?))
Кешбек для них автоматом не подключился ли случаем?)
Додано: Вів 20 лис, 2018 17:38
Додано: Сер 21 лис, 2018 22:14
УкрСиббанк
О психуют... Раньше была акция - при открытии депо через ИБ +5% на первый месяц. Сегодня прислали смс - уже на 3 месяца бонусную ставку дают:
Починай заробляти, щойно дочитаєш це повідомлення, з депозитом на 3 місяці під 12% річних. Щоб відкрити його, не треба їхати до банку та докладати зайвих зусиль. Ти можеш зробити це тут і зараз, якщо забажаєш. Пропозиція діє лише в UKRSIB online.
Деталі на сайті UKRSIBBANK
Додано: Чет 22 лис, 2018 20:25
maxim2014 В свое время снизили ставки по депозитам ниже некуда, а тепер опять хотят вклады наращивать?
Додано: П'ят 23 лис, 2018 08:04
Re: УкрСиббанк
В последний месяц наблюдается всеобщая тенденция. И да, 12% это все-равно мизерно мало по сравнению с предложениями тех-же госов.
Додано: Сер 28 лис, 2018 20:25
Хочу рассказать интересную историю. Клиент Укрсиба уже лет 10, последние лет 5 мне на валютные текущие счета приходили авторские отчисления. При открытии счета, а также в процессе использования счетов раз 20 просили показывать подтверждающие документы (инвойсы, договора). Показывал то, что есть в наличии. Платежи заходили. Комиссии платились. Суммарно наверное больше тысячи долларов комиссий заплатил, не считая того, что терялось по дороге при зачислении на Swift. Недавно купил квартиру и имел глупость заплатить за нее со своего счета в Укрсибе. Квартира маленькая, цена, соответственно, тоже (до ляма). Нужно было обменять валюту и внести деньги на счет. В отделении все проверили и операцию разрешили. Прошло 2 недели. Ко мне возникли вопросы, якобы со стороны фин. мониторинга банка. Задавались очень интересные вопросы - в частности, плачу ли я налоги. Просили предоставить документы. Показывал договора (те же, что и при открытии счета) и подтверждающие документы, какие были в наличии. Попутно объясняя, что авторские организации платят налог с моих отчислений, соответственно, мне платить уже ничего не надо. Мои разъяснения фин. мониторинг не удовлетворили. В результате мне было объявлено, что мои счета заблокированы. Тянулось это все пару недель, никаких пояснений никто не давал. Отделение ссылалось на фин.мониторинг, на горячей линии поясняли, что это не в их компетенции и отсылали в отделение:) На счетах остались деньги, хорошо, что немного (удалось вовремя уведомить, чтобы платежи придержали). В онлайн-банкинге деньги отражались, но в какой-то момент карточный счет обнулился. В отделении сказали, что деньги есть, "просто я их не могу теперь видеть":) Для того, чтобы снять остатки со счетов, меня попросили написать заявление начальнику отделения. Сказали, что позвонят, когда можно будет забрать деньги. Прошло три недели. Никто не звонил. Набрал сам. Сказали приходить за деньгами. Пришел. Сказали написать заявления, что я хочу закрыть счета. Я их на самом деле не хотел закрывать, но, понимая, что иначе деньги я не получу, написал. После этого ждал еще несколько часов до закрытия отделения, пока деньги таки выдали. Сегодня пришла смс-ка от банка - "приходите в отделение, чтобы уточнить данные или ваши счета будут закрыты" Собственно, я для чего это рассказал. Просто советую вам не совершать крупные покупки (выше 150тыс) через счета Укрсиба, иначе вы можете оказаться в этом замкнутом круге беспредела, когда в отделении вам говорят о фин.мониторинге, а на горячей линии отсылают в отделение. А тем временем вы, как заяц, должны бегать в отделение в надежде снять свои же деньги, которыми вам не дают воспользоваться. Никаких официальных пояснений никто при этом не дает. Вот такая история вкратце, старался изложить максимально корректно Делайте выводы, ребята.
Додано: Сер 28 лис, 2018 20:47
Re: УкрСиббанк
Раньше финмон был чистой формальностью... ну по базе террористов проверят и т.п. сейчас же начали пристально интересоваться... мало того что НБУ начал жучить украинские банки, дык ещё и сам материнский BNPP по шапке часто получать начал за халатность. Вот и бдят...
Тут бы ещё понимать откуда авторские отчисления были... Не Никитка случайно перечислял?
Додано: Сер 28 лис, 2018 20:47
Нужно было набрать горячку, и дать телефон кому-то из работников отделения, можно и начальнику. Вечный двигатель готов
Материнскую BNP пару раз вжарили американцы, за проводки миллиардов зелени африканским диктаторам.
Вот теперь "бдят"
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Сер 28 лис, 2018 20:50, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 28 лис, 2018 20:50
Re: УкрСиббанк
Думаю для этого достаточно было предоставить справку из налоговой о доходах. Которая однозначно отображает все ваши доходы и удержаные налоги по ним
... делайте хоть что-нибудь!
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