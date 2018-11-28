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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лис, 2018 22:12
clientage А нафига мне этим заниматься? Это банк, а не налоговая. Если их что-то не устраивает сейчас, то почему принимали платежи 5 лет, не забывая снимать комиссию?
Додано: Сер 28 лис, 2018 22:14
УкрСиббанк
Потому что раньше были другие требования
А заниматься нужно для того, что бы вернуть себе статус «чистого» клиента.
Только не надо рассказывать что другие банки с радостью примут... прошло уже то время когда пофиг всем все было... нет, банкам может и пофиг, но вот государство бдит и если банки будут игнорить предписания - могут ну оч сильно схлопотать. А наши керманичи с каждым годом гайки все сильнее закручивают...
Востаннє редагувалось maxim2014 в Сер 28 лис, 2018 22:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 28 лис, 2018 22:18
Re: УкрСиббанк
ну НБУ обязал банки проверять своих клиентов
Вы можете отстаивать свои права в Суде, а пока не пользоваться услугами банков
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 28 лис, 2018 22:41
clientage Здесь вопрос в том, каким образом все это происходило.. До покупки квартиры проблем не было. Деньги заходили, и все их устраивало. А потом вдруг возникли. Причем фактически вынуждают закрыть счета, не выдавая деньги. Я, если что, давно депозитами не пользуюсь и деньги на счетах держу в минимальном количестве. А представьте, если бы после покупки у меня на счетах оставалась внушительная сумма в валюте? И полный отмороз банка. Как бы вы себя чувствовали в такой ситуации?
Додано: Сер 28 лис, 2018 22:45
maxim2014 Мне статус "чистого клиента" нафиг не нужен. Мне не в чем перед ними оправдываться. Если их что-то не устраивало - они не должны были принимать платежи и получать комиссии. С банком, который без объяснений может заблокировать твои счета на длительный период, я не хочу иметь никаких отношений.
Додано: Сер 28 лис, 2018 22:51
С вами разорвали деловые отношения из-за неудовлетворительного подтверждения вашей финансовой состоятельности Произошло это по желанию банка. В этом случае банк может досрочно закрыть все счета/договора БЕЗ потери ранее начисленных процентов и выплатить ваши деньги. Обычно подобная процедура проходит согласно регламента банка от 3 до 30дн Согласен, процедура не из приятных, но стандартная. Ну и УкрСиб никогда не отличался особой лояльностью к клиенту.
Просто поскорее забудьте об этом банке, в Неньке еще десяток нормальных осталось. Советую при выборе сл. банка сразу откровенно с менагером, а лучше нач. отд-я, поговорить об особенностях поступлений ваших средств, выяснить какие доки им будут нужны Финмон у нас оборзел год назад и перетянул на себя многие функции налоговой
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 28 лис, 2018 23:06
Re: УкрСиббанк
До покупки квартиры у вас не было трат подпадающих под финмониторинг)
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