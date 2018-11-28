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УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 617618619620>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСиббанк 2.8 5 932
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
231
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
122
Всього голосів : 932
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 22:12

clientage А нафига мне этим заниматься? Это банк, а не налоговая. Если их что-то не устраивает сейчас, то почему принимали платежи 5 лет, не забывая снимать комиссию?
Alex3
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 22:14

УкрСиббанк

Alex3 написав:clientage А нафига мне этим заниматься? Это банк, а не налоговая. Если их что-то не устраивает сейчас, то почему принимали платежи 5 лет, не забывая снимать комиссию?

Потому что раньше были другие требования
А заниматься нужно для того, что бы вернуть себе статус «чистого» клиента.
Только не надо рассказывать что другие банки с радостью примут... прошло уже то время когда пофиг всем все было... нет, банкам может и пофиг, но вот государство бдит и если банки будут игнорить предписания - могут ну оч сильно схлопотать. А наши керманичи с каждым годом гайки все сильнее закручивают...
Востаннє редагувалось maxim2014 в Сер 28 лис, 2018 22:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 22:18

Re: УкрСиббанк

  Alex3 написав:А нафига мне этим заниматься?

ну НБУ обязал банки проверять своих клиентов :mrgreen:
Вы можете отстаивать свои права в Суде, а пока не пользоваться услугами банков :mrgreen:
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 22:41

clientage Здесь вопрос в том, каким образом все это происходило.. До покупки квартиры проблем не было. Деньги заходили, и все их устраивало. А потом вдруг возникли. Причем фактически вынуждают закрыть счета, не выдавая деньги. Я, если что, давно депозитами не пользуюсь и деньги на счетах держу в минимальном количестве. А представьте, если бы после покупки у меня на счетах оставалась внушительная сумма в валюте? И полный отмороз банка. Как бы вы себя чувствовали в такой ситуации?
Alex3
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 22:45

maxim2014 Мне статус "чистого клиента" нафиг не нужен. Мне не в чем перед ними оправдываться. Если их что-то не устраивало - они не должны были принимать платежи и получать комиссии. С банком, который без объяснений может заблокировать твои счета на длительный период, я не хочу иметь никаких отношений.
Alex3
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 22:51

  Alex3 написав:clientage Здесь вопрос в том, каким образом все это происходило.. До покупки квартиры проблем не было. Деньги заходили, и все их устраивало. А потом вдруг возникли. Причем фактически вынуждают закрыть счета, не выдавая деньги. Я, если что, давно депозитами не пользуюсь и деньги на счетах держу в минимальном количестве. А представьте, если бы после покупки у меня на счетах оставалась внушительная сумма в валюте? И полный отмороз банка. Как бы вы себя чувствовали в такой ситуации?

С вами разорвали деловые отношения из-за неудовлетворительного подтверждения вашей финансовой состоятельности :( Произошло это по желанию банка. В этом случае банк может досрочно закрыть все счета/договора БЕЗ потери ранее начисленных процентов и выплатить ваши деньги. Обычно подобная процедура проходит согласно регламента банка от 3 до 30дн :( Согласен, процедура не из приятных, но стандартная. Ну и УкрСиб никогда не отличался особой лояльностью к клиенту.

Просто поскорее забудьте об этом банке, в Неньке еще десяток нормальных осталось. Советую при выборе сл. банка сразу откровенно с менагером, а лучше нач. отд-я, поговорить об особенностях поступлений ваших средств, выяснить какие доки им будут нужны :) Финмон у нас оборзел год назад и перетянул на себя многие функции налоговой :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:06

Re: УкрСиббанк

До покупки квартиры у вас не было трат подпадающих под финмониторинг)
makor06
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:17

Re: УкрСиббанк

А вообще у вас странная логика.

Банку пофиг, платили ли вы налоги, и собирались ли платить по зачисленным на ваш счет авторским гонорарам. Это ваши проблемы если вы их не платили)) А далее все авторские гонорары попдлежат декларированию, а затем налоговой надо предоставить доказательства уплаты подоходного налога за границей с целью избежания двойного налогообложения)) если вы доходы не декларировали, а потом совершили покупку подпадающую под финмониторинг, то банк обязан разорвать с вами отношения ;)
makor06
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:21

makor06 А почему тогда сам платеж одобрили? Чтобы разорвать потом отношения и подставить себя и клиента?
Alex3
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:24

makor06 Купить я мог за деньги бабушки:) а к моим ежемесячным поступлениям 5 лет вопросов у них не было..
Alex3
 
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