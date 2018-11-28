УкрСиббанк

Додано: Сер 28 лис, 2018 22:14

Alex3 написав: clientage А нафига мне этим заниматься? Это банк, а не налоговая. Если их что-то не устраивает сейчас, то почему принимали платежи 5 лет, не забывая снимать комиссию?

Потому что раньше были другие требованияА заниматься нужно для того, что бы вернуть себе статус «чистого» клиента.Только не надо рассказывать что другие банки с радостью примут... прошло уже то время когда пофиг всем все было... нет, банкам может и пофиг, но вот государство бдит и если банки будут игнорить предписания - могут ну оч сильно схлопотать. А наши керманичи с каждым годом гайки все сильнее закручивают...