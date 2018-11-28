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УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лис, 2018 23:27
А при чем тут поступления? На поступление у вас была бумажка. И все было согласно требованиям. А дальше нужно было декларировать, платить ндфл или засчитывать уплату в другой стране, и делать их чистыми.
А на покупку у вас нет доказательства, покупку заблокировали они не могли, а вот попросить доки могли, а без документов на источник денег - обязаны закрыть счёт, и возможно напишут ещё в налоговую, так что не факт что вам не прийдет письмо счастья ещё.
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makor06
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Додано: Сер 28 лис, 2018 23:37
makor06 Не гоните туфту. Вы, может, работник банка? Авторские общества отчисляют налоги в бюджет еще до выплаты автору. По закону, автор не обязан платить налоги с тех денег, что ему перечислило авторское общество. Но вообще я писал не об этом. Перечитайте мое первое сообщение. Если вы считаете, что такое поведение банка по отношению к клиенту - это нормально, то удачи вам. Желаю таких же приключений:)
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Alex3
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Додано: Сер 28 лис, 2018 23:42
Мде. Ну если в гугл задании то проксультируйтесь с юристом. Авторский гонорар подлежит декларированию и уплате налогов, ЕСЛИ они не уплаченны ранее отправителем.
А с таким отношением вы можете ещё на штраф от налоговой попасть, и потом плакать... Но дело ваше
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makor06
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Додано: Сер 28 лис, 2018 23:45
makor06 Я же вам сказал, авторское общество само платит налоги за автора. Сумма налога указана в договоре и этот договор я показывал.
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Alex3
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Додано: Сер 28 лис, 2018 23:48
Показывали банку? Вы вообще не читаете что я пишу помоему. Вам надо было это показать налоговой, а потом показать банку декларации о доходах и все. Никакой проблемы бы не было. А теперь налоговая заинтересуется вами, начисляет штраф и потом вы будете долго через суд добиваться их отмены.. Но это ваш выбор))
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makor06
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Додано: Сер 28 лис, 2018 23:51
Даже жаль что никак не введут обязательное декларирование, это бы подняло финансовую грамотность населения со временем... Наверно.)))
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makor06
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Додано: Чет 29 лис, 2018 00:08
makor06 написав:
Показывали банку? Вы вообще не читаете что я пишу помоему. Вам надо было это показать налоговой, а потом показать банку декларации о доходах и все. Никакой проблемы бы не было. А теперь налоговая заинтересуется вами, начисляет штраф и потом вы будете долго через суд добиваться их отмены.. Но это ваш выбор))
Банки сами не знают чего хотят зачастую, там такая пирамида передастов, что вопрос теряется.
Укрсиб уже не раз замечен в ситуации переброса клиентов через хер путем развода в треугольнике горячка отделение херпойми хто.
С валютным контролем была подобная ситуация у знакомого, он не мог найти краев, кивают друг на друга, ответственность брать никто не хочет.
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curiousobro
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