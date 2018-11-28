RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСиббанк

УкрСиббанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 618619620621>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСиббанк 2.8 5 932
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
231
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
122
Всього голосів : 932
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:27

Re: УкрСиббанк

А при чем тут поступления? На поступление у вас была бумажка. И все было согласно требованиям. А дальше нужно было декларировать, платить ндфл или засчитывать уплату в другой стране, и делать их чистыми.

А на покупку у вас нет доказательства, покупку заблокировали они не могли, а вот попросить доки могли, а без документов на источник денег - обязаны закрыть счёт, и возможно напишут ещё в налоговую, так что не факт что вам не прийдет письмо счастья ещё.
makor06
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1121
З нами з: 21.05.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:37

makor06 Не гоните туфту. Вы, может, работник банка? Авторские общества отчисляют налоги в бюджет еще до выплаты автору. По закону, автор не обязан платить налоги с тех денег, что ему перечислило авторское общество. Но вообще я писал не об этом. Перечитайте мое первое сообщение. Если вы считаете, что такое поведение банка по отношению к клиенту - это нормально, то удачи вам. Желаю таких же приключений:)
Alex3
 
Повідомлень: 349
З нами з: 24.01.12
Подякував: 33 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:42

Re: УкрСиббанк

Мде. Ну если в гугл задании то проксультируйтесь с юристом. Авторский гонорар подлежит декларированию и уплате налогов, ЕСЛИ они не уплаченны ранее отправителем.

А с таким отношением вы можете ещё на штраф от налоговой попасть, и потом плакать... Но дело ваше
makor06
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1121
З нами з: 21.05.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:45

makor06 Я же вам сказал, авторское общество само платит налоги за автора. Сумма налога указана в договоре и этот договор я показывал.
Alex3
 
Повідомлень: 349
З нами з: 24.01.12
Подякував: 33 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:48

Re: УкрСиббанк

Показывали банку? Вы вообще не читаете что я пишу помоему. Вам надо было это показать налоговой, а потом показать банку декларации о доходах и все. Никакой проблемы бы не было. А теперь налоговая заинтересуется вами, начисляет штраф и потом вы будете долго через суд добиваться их отмены.. Но это ваш выбор))
makor06
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1121
З нами з: 21.05.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:51

Re: УкрСиббанк

Даже жаль что никак не введут обязательное декларирование, это бы подняло финансовую грамотность населения со временем... Наверно.)))
makor06
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1121
З нами з: 21.05.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 00:08

  makor06 написав:Показывали банку? Вы вообще не читаете что я пишу помоему. Вам надо было это показать налоговой, а потом показать банку декларации о доходах и все. Никакой проблемы бы не было. А теперь налоговая заинтересуется вами, начисляет штраф и потом вы будете долго через суд добиваться их отмены.. Но это ваш выбор))

Банки сами не знают чего хотят зачастую, там такая пирамида передастов, что вопрос теряется.

Укрсиб уже не раз замечен в ситуации переброса клиентов через хер путем развода в треугольнике горячка отделение херпойми хто.
С валютным контролем была подобная ситуация у знакомого, он не мог найти краев, кивают друг на друга, ответственность брать никто не хочет.
curiousobro
 
Повідомлень: 1453
З нами з: 21.07.17
Подякував: 27 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 08:10

Re: УкрСиббанк

Alex3 написав:makor06 Купить я мог за деньги бабушки:) а к моим ежемесячным поступлениям 5 лет вопросов у них не было..

Дык вот доказать откуда деньги у бабушки и надо было. Притом слова «всю жизнь собирала» не прокатят, нужны документы.
maxim2014
 
Повідомлень: 1347
З нами з: 19.09.14
Подякував: 148 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 08:49

Re: УкрСиббанк

Вот тут срач розвели. сіб ніколи не був клієнтоорієнтованим банком. І не стане. Таких треба вчити ногами, а не воплі лити. Нічого страшного не сталось. Змініть банк на більш лояльний та й по всьому.
korovas2
 
Повідомлень: 354
З нами з: 06.03.15
Подякував: 158 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 08:50

УкрСиббанк

korovas2 написав:Вот тут срач розвели. сіб ніколи не був клієнтоорієнтованим банком. І не стане. Таких треба вчити ногами, а не воплі лити. Нічого страшного не сталось. Змініть банк на більш лояльний та й по всьому.

Рано или поздно везде настанет такая «лояльность» :(
Надо привыкать «жити по новому»
Востаннє редагувалось maxim2014 в Чет 29 лис, 2018 08:53, всього редагувалось 1 раз.
maxim2014
 
Повідомлень: 1347
З нами з: 19.09.14
Подякував: 148 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 618619620621>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: mephala і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.