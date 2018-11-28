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УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лис, 2018 08:52
maxim2014 написав:
korovas2 написав:Вот тут срач розвели. сіб ніколи не був клієнтоорієнтованим банком. І не стане. Таких треба вчити ногами, а не воплі лити. Нічого страшного не сталось. Змініть банк на більш лояльний та й по всьому.
Рано или поздно везде настанет такая «лояльность»
Пока не настала всюди - потрібно міняти. Коли настане - будем соплі на кулак намотувати
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korovas2
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