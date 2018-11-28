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УкрСиббанк

УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 618619620621

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСиббанк 2.8 5 932
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
231
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
122
Всього голосів : 932
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 08:52

Re: УкрСиббанк

maxim2014 написав:
korovas2 написав:Вот тут срач розвели. сіб ніколи не був клієнтоорієнтованим банком. І не стане. Таких треба вчити ногами, а не воплі лити. Нічого страшного не сталось. Змініть банк на більш лояльний та й по всьому.

Рано или поздно везде настанет такая «лояльность» :(

Пока не настала всюди - потрібно міняти. Коли настане - будем соплі на кулак намотувати
korovas2
 
Повідомлень: 354
З нами з: 06.03.15
Подякував: 158 раз.
Подякували: 46 раз.
 
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  #<1 ... 618619620621
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