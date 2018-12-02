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УкрСиббанк

УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 618619620621

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСиббанк 2.8 5 932
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
231
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
122
Всього голосів : 932
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 08:52

Re: УкрСиббанк

maxim2014 написав:
korovas2 написав:Вот тут срач розвели. сіб ніколи не був клієнтоорієнтованим банком. І не стане. Таких треба вчити ногами, а не воплі лити. Нічого страшного не сталось. Змініть банк на більш лояльний та й по всьому.

Рано или поздно везде настанет такая «лояльность» :(

Пока не настала всюди - потрібно міняти. Коли настане - будем соплі на кулак намотувати
korovas2
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:48

Re: УкрСиббанк

Чисто так, вдогонку. Организацию, в которой я работаю, попросили закрыть все счета в банке и как местным не было выгодно сотрудничество с нами, а требованиям материнской струткуры пришлось подчиняться. Сказываются все же штрафы за нарушение санкций и они теперь на воду дуют....
Может и по физикам тоже закручивают гайки "на всякий случай" - буква закона она такая...
Мы тут, похоже, в Украине реально расслабились с простотой обслуживания, а чуть западнее это все очень зарегулированно и долго. И самое главное - практически во всех банках и уйти по сути некуда :mrgreen:
nickvp
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 07:56

Re: УкрСиббанк

Вчера заходил в отделение за новой картой. Попутно попросили заполнить анкету в которой спрашивали про заводы/пароходы и намерения проводить операцию на сумму выше 150тыс. Последний вопрос особенно понравился... Говорю: а я ж почем знаю?.. сегодня - нет. Так и записали. :)
Кстати если кому интересно - баксы по предзаказу выдают без проблем. Говорят что первых 2 дня выносили оч сильно, на третий день немного успокоились, а на вчера заказов валюты было уже совсем не много.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:12

Re: УкрСиббанк

  maxim2014 написав:а на вчера заказов валюты было уже совсем не много.


завтра-післязавтра понесуть назад :)
в канторах міста курс майже до-ВС-ний :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 11:23

Re: УкрСиббанк

Оформил и себе WelcomeCard. Кстати, никакого "гестапо" с вопросами о ожидаемых оборотах и прочем. Еще и кредитку предлагали :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 11:33

Re: УкрСиббанк

  Faceless написав:Оформил и себе WelcomeCard

Wellcome чи Євросейф?
Bobb
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 11:35

  Bobb написав:
  Faceless написав:Оформил и себе WelcomeCard

Wellcome чи Євросейф?

Welcome на Євросейфі :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 11:39

  Faceless написав:Оформил и себе WelcomeCard. Кстати, никакого "гестапо" с вопросами о ожидаемых оборотах и прочем. Еще и кредитку предлагали :mrgreen:

Теперь бы выяснить условия кешбека, mcc, лимиты и т.п.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 11:44

  Вкладчик1234 написав:
  Faceless написав:Оформил и себе WelcomeCard. Кстати, никакого "гестапо" с вопросами о ожидаемых оборотах и прочем. Еще и кредитку предлагали :mrgreen:

Теперь бы выяснить условия кешбека, mcc, лимиты и т.п.

Только после 17.12.18 узнаем опытным путем.
lel
 
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