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УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лис, 2018 08:52
maxim2014 написав:
korovas2 написав:Вот тут срач розвели. сіб ніколи не був клієнтоорієнтованим банком. І не стане. Таких треба вчити ногами, а не воплі лити. Нічого страшного не сталось. Змініть банк на більш лояльний та й по всьому.
Рано или поздно везде настанет такая «лояльность»
Пока не настала всюди - потрібно міняти. Коли настане - будем соплі на кулак намотувати
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Додано: Чет 29 лис, 2018 12:48
Чисто так, вдогонку. Организацию, в которой я работаю, попросили закрыть все счета в банке и как местным не было выгодно сотрудничество с нами, а требованиям материнской струткуры пришлось подчиняться. Сказываются все же штрафы за нарушение санкций и они теперь на воду дуют....
Может и по физикам тоже закручивают гайки "на всякий случай" - буква закона она такая...
Мы тут, похоже, в Украине реально расслабились с простотой обслуживания, а чуть западнее это все очень зарегулированно и долго. И самое главное - практически во всех банках и уйти по сути некуда
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 07:56
Вчера заходил в отделение за новой картой. Попутно попросили заполнить анкету в которой спрашивали про заводы/пароходы и намерения проводить операцию на сумму выше 150тыс. Последний вопрос особенно понравился... Говорю: а я ж почем знаю?.. сегодня - нет. Так и записали.
Кстати если кому интересно - баксы по предзаказу выдают без проблем. Говорят что первых 2 дня выносили оч сильно, на третий день немного успокоились, а на вчера заказов валюты было уже совсем не много.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 11:23
Оформил и себе WelcomeCard. Кстати, никакого "гестапо" с вопросами о ожидаемых оборотах и прочем. Еще и кредитку предлагали
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Faceless
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Додано: Пон 03 гру, 2018 11:33
Faceless написав:
Оформил и себе WelcomeCard
Wellcome чи Євросейф?
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Bobb
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Додано: Пон 03 гру, 2018 11:35
Bobb написав: Faceless написав:
Оформил и себе WelcomeCard
Wellcome чи Євросейф?
Welcome на Євросейфі
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 03 гру, 2018 11:39
Faceless написав:
Оформил и себе WelcomeCard. Кстати, никакого "гестапо" с вопросами о ожидаемых оборотах и прочем. Еще и кредитку предлагали
Теперь бы выяснить условия кешбека, mcc, лимиты и т.п.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 03 гру, 2018 11:44
Вкладчик1234 написав: Faceless написав:
Оформил и себе WelcomeCard. Кстати, никакого "гестапо" с вопросами о ожидаемых оборотах и прочем. Еще и кредитку предлагали
Теперь бы выяснить условия кешбека, mcc, лимиты и т.п.
Только после 17.12.18 узнаем опытным путем.
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lel
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