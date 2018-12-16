УкрСиббанк

Уже не дают. Welcome Card, которую оформляли через телеграмм-бота
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 гру, 2018 11:45
Додано: Пон 17 гру, 2018 11:49
радует в смс текст "za listopad", но проверим и убедимся в январе
о. а в выписке даже понятным языком
Додано: Пон 17 гру, 2018 12:02
і лишень в Кийові в двох точках?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 17 гру, 2018 12:14
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