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УкрСиббанк

УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 620621622623

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСиббанк 2.8 5 932
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
231
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
122
Всього голосів : 932
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 11:45

  gonzo написав:
  Mathias написав:Свинорылы, счастье в нашей хате! Выплатили обещанные 500 грн кишмиша в 11 утра. Честно и как положено.

а что за карта с кишмишем у укрсиба? не нашел в тарифах такой

Уже не дают. Welcome Card, которую оформляли через телеграмм-бота
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 11:49

радует в смс текст "za listopad", но проверим и убедимся в январе :)
о. а в выписке даже понятным языком
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:02

  Кочевник написав:
  gonzo написав:
  Mathias написав:Свинорылы, счастье в нашей хате! Выплатили обещанные 500 грн кишмиша в 11 утра. Честно и как положено.

а что за карта с кишмишем у укрсиба? не нашел в тарифах такой

Це напівпідпільна Welcome Card, яка видавалася лише 2 дні.


і лишень в Кийові в двох точках?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:14

  greenozon написав:і лишень в Кийові в двох точках?

Так, в Києві, в трьох точках.
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  #<1 ... 620621622623
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