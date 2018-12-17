Уже не дают. Welcome Card, которую оформляли через телеграмм-бота
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 гру, 2018 11:45
Додано: Пон 17 гру, 2018 11:49
радует в смс текст "za listopad", но проверим и убедимся в январе
о. а в выписке даже понятным языком
Додано: Пон 17 гру, 2018 12:02
і лишень в Кийові в двох точках?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 17 гру, 2018 12:14
Додано: Пон 17 гру, 2018 13:37
Re: УкрСиббанк
Ну, теперь-то шансы его получать следующие 5 месяцев не в пример больше, чем в прошлом месяце.
Кстати, один из немногих случаев, когда кишмиш можно помацять ручками, просто достав купюру из банкомата...
Додано: Пон 17 гру, 2018 18:49
Акция по кешбеку длится только 6 мес. и его размер ограничен 500 грн., т.е. кто выбрал его за полмесяца в ноябре, тот дальше уже ничего не получит, также как и те, кто не будет пользоваться картой первые полгода после начала акции.
Сегодня, наконец-то, объяснила мадам из вип-отделения. При выдаче в другом отделении ничего об акции и условиях не знали (тоже вип, кстати).
PS Похоже, что банка даже налоги от себя заплатила.
Додано: Пон 17 гру, 2018 19:10
Son of Sun
За розрахунки в магазинах та в інтернеті на картку нараховується 10% кешбеку. Кешбек розраховується від суми успішних покупок за минулий місяць протягом 6 місяців з дати відкриття рахунку.
Максимальна сума кешбеку в місяць — 500 грн.
Дати виплати бонусів — 16 число наступного місяця (якщо 16 потрапляє на вихідні / святкові дні — наступний робочий день).
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 17 гру, 2018 19:19
Эту страницу никакой поиск на сайте не находит. Хорошо, что скачал тарифы по карте.
Значит и второе вип-отделение не в курсе, что за тарифы придумали в ЦО.
Оч. редко можно встретить менеджера, который знает нюансы тарифов банка, где работает. Даже вопрос в запутанности тарифов, иногда их нереально разобрать без постоянного обращения к поддержке, которая тоже может каждый раз по-разному отвечать.
...Тогда будем выбирать по 500 грн в мес.
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