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УкрСиббанк

УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 620621622623

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСиббанк 2.8 5 932
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
231
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
122
Всього голосів : 932
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 11:45

  gonzo написав:
  Mathias написав:Свинорылы, счастье в нашей хате! Выплатили обещанные 500 грн кишмиша в 11 утра. Честно и как положено.

а что за карта с кишмишем у укрсиба? не нашел в тарифах такой

Уже не дают. Welcome Card, которую оформляли через телеграмм-бота
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 11:49

радует в смс текст "za listopad", но проверим и убедимся в январе :)
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:02

  Кочевник написав:
  gonzo написав:
  Mathias написав:Свинорылы, счастье в нашей хате! Выплатили обещанные 500 грн кишмиша в 11 утра. Честно и как положено.

а что за карта с кишмишем у укрсиба? не нашел в тарифах такой

Це напівпідпільна Welcome Card, яка видавалася лише 2 дні.


і лишень в Кийові в двох точках?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:14

  greenozon написав:і лишень в Кийові в двох точках?

Так, в Києві, в трьох точках.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 13:28

И на след. 5 мес. тоже можно рассчитывать на кешбек?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 13:37

Re: УкрСиббанк

demichh написав:И на след. 5 мес. тоже можно рассчитывать на кешбек?


Ну, теперь-то шансы его получать следующие 5 месяцев не в пример больше, чем в прошлом месяце.

Кстати, один из немногих случаев, когда кишмиш можно помацять ручками, просто достав купюру из банкомата...
Mathias
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 18:49

  demichh написав:И на след. 5 мес. тоже можно рассчитывать на кешбек?

Акция по кешбеку длится только 6 мес. и его размер ограничен 500 грн., т.е. кто выбрал его за полмесяца в ноябре, тот дальше уже ничего не получит, также как и те, кто не будет пользоваться картой первые полгода после начала акции.
Сегодня, наконец-то, объяснила мадам из вип-отделения. При выдаче в другом отделении ничего об акции и условиях не знали (тоже вип, кстати).
PS Похоже, что банка даже налоги от себя заплатила.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 19:10

Son of Sun
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/c ... rd_online/
За розрахунки в магазинах та в інтернеті на картку нараховується 10% кешбеку. Кешбек розраховується від суми успішних покупок за минулий місяць протягом 6 місяців з дати відкриття рахунку.

Максимальна сума кешбеку в місяць — 500 грн.

Дати виплати бонусів — 16 число наступного місяця (якщо 16 потрапляє на вихідні / святкові дні — наступний робочий день).
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 19:19

  clientage написав:Son of Sun
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/c ... rd_online/
За розрахунки в магазинах та в інтернеті на картку нараховується 10% кешбеку. Кешбек розраховується від суми успішних покупок за минулий місяць протягом 6 місяців з дати відкриття рахунку.
Максимальна сума кешбеку в місяць — 500 грн.

Эту страницу никакой поиск на сайте не находит. Хорошо, что скачал тарифы по карте.
Значит и второе вип-отделение не в курсе, что за тарифы придумали в ЦО.
Оч. редко можно встретить менеджера, который знает нюансы тарифов банка, где работает. Даже вопрос в запутанности тарифов, иногда их нереально разобрать без постоянного обращения к поддержке, которая тоже может каждый раз по-разному отвечать.

...Тогда будем выбирать по 500 грн в мес.
Son of Sun
 
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