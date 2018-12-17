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УкрСиббанк

УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 621622623624

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСиббанк 2.8 5 932
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
231
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
122
Всього голосів : 932
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 11:04

Re: УкрСиббанк

  Son of Sun написав:Акция по кешбеку длится только 6 мес. и его размер ограничен 500 грн., т.е. кто выбрал его за полмесяца в ноябре, тот дальше уже ничего не получит, также как и те, кто не будет пользоваться картой первые полгода после начала акции.

Це було б дуже очікувано, тому перепитував раз 10: і у відділеннях, і на гарячій лінії - всі божаться, що саме 500 грн в місяць і кожен місяць - наново.
Хоча теж очікую песимістичного сценарію )
Bobb
 
Повідомлень: 339
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  #<1 ... 621622623624
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