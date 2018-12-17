Це було б дуже очікувано, тому перепитував раз 10: і у відділеннях, і на гарячій лінії - всі божаться, що саме 500 грн в місяць і кожен місяць - наново.
Хоча теж очікую песимістичного сценарію )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 гру, 2018 11:04
Re: УкрСиббанк
Це було б дуже очікувано, тому перепитував раз 10: і у відділеннях, і на гарячій лінії - всі божаться, що саме 500 грн в місяць і кожен місяць - наново.
Хоча теж очікую песимістичного сценарію )
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