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УкрСиббанк

УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 621622623624

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСиббанк 2.8 5 933
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
231
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
122
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 11:04

Re: УкрСиббанк

  Son of Sun написав:Акция по кешбеку длится только 6 мес. и его размер ограничен 500 грн., т.е. кто выбрал его за полмесяца в ноябре, тот дальше уже ничего не получит, также как и те, кто не будет пользоваться картой первые полгода после начала акции.

Це було б дуже очікувано, тому перепитував раз 10: і у відділеннях, і на гарячій лінії - всі божаться, що саме 500 грн в місяць і кожен місяць - наново.
Хоча теж очікую песимістичного сценарію )
Bobb
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 08:37

Re: УкрСиббанк

В кого підключено смс-інформування по Велком Євросейфу, абонплату знімає? Вирішив підключити сьогодні. Пише - абонплата 0.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 11:41

Re: УкрСиббанк

  Кочевник написав:по Велком Євросейфу,

п. 12.2. Щомісячна плата за проведення операцій за допомогою StarSMS (15) = 15 грн.

(15) ...
Комісія стягується за кожну підключену до послуги картку, починаючи з місяця, наступного за місяцем відкриття картрахунку, до якого вона випущена, в разі наявності зарахувань коштів на картрахунок у розмірі від 10 грн/міс та/або списань коштів з картрахунку у розмірі від 10 грн/міс. ...
Wolfenstein
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 11:48

Re: УкрСиббанк

еще из "Правил відкриття та обслуговування банківських рахунків фізичних осіб":
5.1.7. Клієнт, на ім’я якого відкрито Рахунок/-и, сплачує Банку за користування послугою StarSMS/StarSMS+ плату згідно з Тарифами, якщо така комісія зазначена у Тарифах до Продукту, в рамках якого було випущено картку. Плата за користування послугою StarSMS/StarSMS+ нараховується в останній робочий день місяця, якщо протягом такого місяця станом хоча б на кінець одного дня за карткою була підключена послуга
StarSMS/StarSMS+. При цьому якщо станом хоча б на кінець одного дня місяця була
підключена послуга StarSMS+ (незалежно від підключення/відключення послуги StarSMS за
цією ж карткою протягом цього ж місяця), то нараховується плата за StarSMS+
Wolfenstein
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 00:08

Графік роботи відділень UKRSIBBANK в період новорічних та різдвяних свят з 22 грудня 2018 року — 7 січня 2019 року

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/407438/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 12:08

Акція по переказам, все ще актуальна

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+50грн !
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greenozon
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