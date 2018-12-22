Це було б дуже очікувано, тому перепитував раз 10: і у відділеннях, і на гарячій лінії - всі божаться, що саме 500 грн в місяць і кожен місяць - наново.
Хоча теж очікую песимістичного сценарію )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 гру, 2018 11:04
Re: УкрСиббанк
Це було б дуже очікувано, тому перепитував раз 10: і у відділеннях, і на гарячій лінії - всі божаться, що саме 500 грн в місяць і кожен місяць - наново.
Хоча теж очікую песимістичного сценарію )
Додано: Чет 20 гру, 2018 08:37
Re: УкрСиббанк
В кого підключено смс-інформування по Велком Євросейфу, абонплату знімає? Вирішив підключити сьогодні. Пише - абонплата 0.
Додано: Чет 20 гру, 2018 11:41
Re: УкрСиббанк
п. 12.2. Щомісячна плата за проведення операцій за допомогою StarSMS (15) = 15 грн.
(15) ...
Комісія стягується за кожну підключену до послуги картку, починаючи з місяця, наступного за місяцем відкриття картрахунку, до якого вона випущена, в разі наявності зарахувань коштів на картрахунок у розмірі від 10 грн/міс та/або списань коштів з картрахунку у розмірі від 10 грн/міс. ...
Додано: Чет 20 гру, 2018 11:48
Re: УкрСиббанк
еще из "Правил відкриття та обслуговування банківських рахунків фізичних осіб":
5.1.7. Клієнт, на ім’я якого відкрито Рахунок/-и, сплачує Банку за користування послугою StarSMS/StarSMS+ плату згідно з Тарифами, якщо така комісія зазначена у Тарифах до Продукту, в рамках якого було випущено картку. Плата за користування послугою StarSMS/StarSMS+ нараховується в останній робочий день місяця, якщо протягом такого місяця станом хоча б на кінець одного дня за карткою була підключена послуга
StarSMS/StarSMS+. При цьому якщо станом хоча б на кінець одного дня місяця була
підключена послуга StarSMS+ (незалежно від підключення/відключення послуги StarSMS за
цією ж карткою протягом цього ж місяця), то нараховується плата за StarSMS+
Додано: Суб 22 гру, 2018 00:08
Графік роботи відділень UKRSIBBANK в період новорічних та різдвяних свят з 22 грудня 2018 року — 7 січня 2019 року
Додано: Суб 22 гру, 2018 12:08
Додано: Нед 23 гру, 2018 19:55
Додано: Нед 23 гру, 2018 21:46
Действительно, грех не воспользоваться этим аттракционом неслыханной щедрости.
Как же мы будем пополнять мобильный в следующем году - даже ума не приложу
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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