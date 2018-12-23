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УкрСиббанк

УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 621622623624

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСиббанк 2.8 5 933
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
231
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
122
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 11:04

Re: УкрСиббанк

  Son of Sun написав:Акция по кешбеку длится только 6 мес. и его размер ограничен 500 грн., т.е. кто выбрал его за полмесяца в ноябре, тот дальше уже ничего не получит, также как и те, кто не будет пользоваться картой первые полгода после начала акции.

Це було б дуже очікувано, тому перепитував раз 10: і у відділеннях, і на гарячій лінії - всі божаться, що саме 500 грн в місяць і кожен місяць - наново.
Хоча теж очікую песимістичного сценарію )
Bobb
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 08:37

Re: УкрСиббанк

В кого підключено смс-інформування по Велком Євросейфу, абонплату знімає? Вирішив підключити сьогодні. Пише - абонплата 0.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 11:41

Re: УкрСиббанк

  Кочевник написав:по Велком Євросейфу,

п. 12.2. Щомісячна плата за проведення операцій за допомогою StarSMS (15) = 15 грн.

(15) ...
Комісія стягується за кожну підключену до послуги картку, починаючи з місяця, наступного за місяцем відкриття картрахунку, до якого вона випущена, в разі наявності зарахувань коштів на картрахунок у розмірі від 10 грн/міс та/або списань коштів з картрахунку у розмірі від 10 грн/міс. ...
Wolfenstein
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 11:48

Re: УкрСиббанк

еще из "Правил відкриття та обслуговування банківських рахунків фізичних осіб":
5.1.7. Клієнт, на ім’я якого відкрито Рахунок/-и, сплачує Банку за користування послугою StarSMS/StarSMS+ плату згідно з Тарифами, якщо така комісія зазначена у Тарифах до Продукту, в рамках якого було випущено картку. Плата за користування послугою StarSMS/StarSMS+ нараховується в останній робочий день місяця, якщо протягом такого місяця станом хоча б на кінець одного дня за карткою була підключена послуга
StarSMS/StarSMS+. При цьому якщо станом хоча б на кінець одного дня місяця була
підключена послуга StarSMS+ (незалежно від підключення/відключення послуги StarSMS за
цією ж карткою протягом цього ж місяця), то нараховується плата за StarSMS+
Wolfenstein
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 00:08

Графік роботи відділень UKRSIBBANK в період новорічних та різдвяних свят з 22 грудня 2018 року — 7 січня 2019 року

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/407438/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 12:08

Акція по переказам, все ще актуальна

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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 19:55

Останній тиждень :)

why not? :)

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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 21:46

Действительно, грех не воспользоваться этим аттракционом неслыханной щедрости.
Как же мы будем пополнять мобильный в следующем году - даже ума не приложу
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 00:25

  mustbe написав:Действительно, грех не воспользоваться этим аттракционом неслыханной щедрости.
Как же мы будем пополнять мобильный в следующем году - даже ума не приложу

Для клиентов, не знающих о других вариантах пополнения и знающих только Укрсиб, это может быть находкой. Хотя будучи их клиентом, можно пополнять бесплатно итак.
Многие пополняют на 10 грн, оплачивая гривну за транзакцию, так что кому что.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 02:48

  greenozon написав:Останній тиждень :)

why not? :)

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Потому что бесплатно - дорого)
guntherhouse777
 
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