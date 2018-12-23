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УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 гру, 2018 03:59
Son of Sun написав:
Многие пополняют на 10 грн, оплачивая гривну за транзакцию, так что кому что.
Многие вообще покупают в магазине скретч-карты для пополнения телефонов с адской комиссией.
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Додано: Пон 24 гру, 2018 07:41
При оплате заграницей будет ли кэшбек? Нужно ли карту открывать для оплаты за бугром?
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