Многие вообще покупают в магазине скретч-карты для пополнения телефонов с адской комиссией.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 гру, 2018 03:59
Додано: Пон 24 гру, 2018 07:41
При оплате заграницей будет ли кэшбек? Нужно ли карту открывать для оплаты за бугром?
Додано: Пон 24 гру, 2018 08:53
Re: УкрСиббанк
Какой кешбек?
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