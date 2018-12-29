Многие вообще покупают в магазине скретч-карты для пополнения телефонов с адской комиссией.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 гру, 2018 03:59
Додано: Пон 24 гру, 2018 07:41
При оплате заграницей будет ли кэшбек? Нужно ли карту открывать для оплаты за бугром?
Додано: Пон 24 гру, 2018 08:53
Re: УкрСиббанк
Какой кешбек?
Додано: Сер 26 гру, 2018 12:48
Кеш-бек за операцию в укрсиб-онлайн
Пришел мессэдж "Кеш-бек за операцию в укрсиб-онлайн". Пишут что гарантировано 100 грн упадет за любой перевод. Надеюсь это относится к переводу за на карту привата, или только внутренние переводы между клиентами укрсиба?
Додано: Сер 26 гру, 2018 16:45
korik
В Укрсибі є якась своя система переказів - може за неї?
+50грн !
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Додано: Нед 30 гру, 2018 01:32
ГРАФІК РОБОТИ ВІДДІЛЕНЬ UKRSIBBANK ТА РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЙ В СИСТЕМАХ ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГУ В ПЕРІОД ЗИМОВИХ СВЯТ
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