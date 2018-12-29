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УкрСиббанк

УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСиббанк 2.8 5 933
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
231
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
122
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 03:59

  Son of Sun написав:Многие пополняют на 10 грн, оплачивая гривну за транзакцию, так что кому что.


Многие вообще покупают в магазине скретч-карты для пополнения телефонов с адской комиссией.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 07:41

При оплате заграницей будет ли кэшбек? Нужно ли карту открывать для оплаты за бугром?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 08:53

Re: УкрСиббанк

anikola13 написав:При оплате заграницей будет ли кэшбек? Нужно ли карту открывать для оплаты за бугром?

Какой кешбек?
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 12:48

Кеш-бек за операцию в укрсиб-онлайн

Пришел мессэдж "Кеш-бек за операцию в укрсиб-онлайн". Пишут что гарантировано 100 грн упадет за любой перевод. Надеюсь это относится к переводу за на карту привата, или только внутренние переводы между клиентами укрсиба?
korik
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 16:45

korik

В Укрсибі є якась своя система переказів - може за неї?
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maxim2014
По карте Евросейф, открытой в телеграмм-боте.
anikola13
 
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Подякували: 28 раз.
 
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