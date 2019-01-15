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УкрСиббанк

УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 623624625626>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСиббанк 2.8 5 933
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
231
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
122
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 03:59

  Son of Sun написав:Многие пополняют на 10 грн, оплачивая гривну за транзакцию, так что кому что.


Многие вообще покупают в магазине скретч-карты для пополнения телефонов с адской комиссией.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 07:41

При оплате заграницей будет ли кэшбек? Нужно ли карту открывать для оплаты за бугром?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 08:53

Re: УкрСиббанк

anikola13 написав:При оплате заграницей будет ли кэшбек? Нужно ли карту открывать для оплаты за бугром?

Какой кешбек?
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 12:48

Кеш-бек за операцию в укрсиб-онлайн

Пришел мессэдж "Кеш-бек за операцию в укрсиб-онлайн". Пишут что гарантировано 100 грн упадет за любой перевод. Надеюсь это относится к переводу за на карту привата, или только внутренние переводы между клиентами укрсиба?
korik
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 16:45

korik

В Укрсибі є якась своя система переказів - може за неї?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 06:41

maxim2014
По карте Евросейф, открытой в телеграмм-боте.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 08:58

  anikola13 написав:При оплате заграницей будет ли кэшбек? Нужно ли карту открывать для оплаты за бугром?

Платят. Курс приемлемый.
Открывал предварительно на весь срок действия карты, потому не знаю, что будет если забыть это сделать.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 13:05

звтра пательня? :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 10:15

Re: УкрСиббанк

Зарплата.
Кочевник
 
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