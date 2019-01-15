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УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 січ, 2019 10:25
И СМС с 729 пришла, в прошлом месяце не присылали.
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lel
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Додано: Сер 16 січ, 2019 10:26
lel написав:
И СМС с 729 пришла, в прошлом месяце не присылали.
Надсилали. Також з номера 729. І також о 10.00
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Кочевник
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Додано: Сер 16 січ, 2019 10:40
Кочевник написав: lel написав:
И СМС с 729 пришла, в прошлом месяце не присылали.
Надсилали. Також з номера 729. І також о 10.00
+ Значит всем прислали. Хорошо.
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lel
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- Повідомлень: 1925
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 870 раз.
- Подякували: 208 раз.
-
- Профіль
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на тему