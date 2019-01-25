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УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 січ, 2019 10:25
И СМС с 729 пришла, в прошлом месяце не присылали.
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lel
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Додано: Сер 16 січ, 2019 10:26
lel написав:
И СМС с 729 пришла, в прошлом месяце не присылали.
Надсилали. Також з номера 729. І також о 10.00
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Кочевник
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Додано: Сер 16 січ, 2019 10:40
Кочевник написав: lel написав:
И СМС с 729 пришла, в прошлом месяце не присылали.
Надсилали. Також з номера 729. І також о 10.00
+ Значит всем прислали. Хорошо.
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lel
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Додано: Сер 23 січ, 2019 06:38
Оплата услуг "новой почты" через интернет с мсс 8999 попадает под кешбэк?
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anikola13
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 22:31
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/407558/
получається усі банки зливають усі кредитні справи клієнтів в НБУ тепер...
цікаво з якою метою начбанк збирає цей реєстр
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greenozon
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 22:48
greenozon написав:
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/407558/
получається усі банки зливають усі кредитні справи клієнтів в НБУ тепер...
цікаво з якою метою начбанк збирає цей реєстр
Это цветочки.
Ягодки будут после Жовтня 2019.
С вводом IBAN НБУ обязал все банки сообщить о всех счетах платныкив податкив налоговую.
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curiousobro
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