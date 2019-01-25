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УкрСиббанк

УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 623624625626

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСиббанк 2.8 5 933
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
231
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
122
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 10:25

Re: УкрСиббанк

И СМС с 729 пришла, в прошлом месяце не присылали.
lel
 
Повідомлень: 1939
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Подякували: 209 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 10:26

  lel написав:И СМС с 729 пришла, в прошлом месяце не присылали.

Надсилали. Також з номера 729. І також о 10.00
Кочевник
 
Повідомлень: 631
З нами з: 16.02.17
Подякував: 112 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 10:40

  Кочевник написав:
  lel написав:И СМС с 729 пришла, в прошлом месяце не присылали.

Надсилали. Також з номера 729. І також о 10.00

+ Значит всем прислали. Хорошо. :D
lel
 
Повідомлень: 1939
З нами з: 10.12.13
Подякував: 873 раз.
Подякували: 209 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 06:38

Оплата услуг "новой почты" через интернет с мсс 8999 попадает под кешбэк?
anikola13
 
Повідомлень: 556
З нами з: 08.02.13
Подякував: 50 раз.
Подякували: 30 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 22:31

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/407558/

получається усі банки зливають усі кредитні справи клієнтів в НБУ тепер...
цікаво з якою метою начбанк збирає цей реєстр
+50грн !
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greenozon
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Повідомлень: 4009
З нами з: 01.06.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 186 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 22:48

  greenozon написав:https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/407558/

получається усі банки зливають усі кредитні справи клієнтів в НБУ тепер...
цікаво з якою метою начбанк збирає цей реєстр

Это цветочки.
Ягодки будут после Жовтня 2019.
С вводом IBAN НБУ обязал все банки сообщить о всех счетах платныкив податкив налоговую.
curiousobro
 
Повідомлень: 1664
З нами з: 21.07.17
Подякував: 34 раз.
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