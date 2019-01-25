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УкрСиббанк

УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 623624625626

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСиббанк 2.8 5 933
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
231
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
122
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 10:25

Re: УкрСиббанк

И СМС с 729 пришла, в прошлом месяце не присылали.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 10:26

  lel написав:И СМС с 729 пришла, в прошлом месяце не присылали.

Надсилали. Також з номера 729. І також о 10.00
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 10:40

  Кочевник написав:
  lel написав:И СМС с 729 пришла, в прошлом месяце не присылали.

Надсилали. Також з номера 729. І також о 10.00

+ Значит всем прислали. Хорошо. :D
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 06:38

Оплата услуг "новой почты" через интернет с мсс 8999 попадает под кешбэк?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 22:31

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/407558/

получається усі банки зливають усі кредитні справи клієнтів в НБУ тепер...
цікаво з якою метою начбанк збирає цей реєстр
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 22:48

  greenozon написав:https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/407558/

получається усі банки зливають усі кредитні справи клієнтів в НБУ тепер...
цікаво з якою метою начбанк збирає цей реєстр

Это цветочки.
Ягодки будут после Жовтня 2019.
С вводом IBAN НБУ обязал все банки сообщить о всех счетах платныкив податкив налоговую.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 10:23

  curiousobro написав:С вводом IBAN НБУ обязал все банки сообщить о всех счетах платныкив податкив налоговую.

Так налоги платят все?
Или всё же речь о ФОПах и т.п.?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 10:36

Re: УкрСиббанк

  curiousobro написав:С вводом IBAN НБУ обязал все банки сообщить о всех счетах платныкив податкив налоговую.

Якою цидулою НБУ це зробив?
Гриценко...наш Президент
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 10:56

  Квесторе_поверніться написав:
  curiousobro написав:С вводом IBAN НБУ обязал все банки сообщить о всех счетах платныкив податкив налоговую.

Якою цидулою НБУ це зробив?

Постанова 162 от 28 грудня 2018

...
5. Банки України зобов’язані у 10-денний строк після закінчення періоду,
установленого в абзаці першому підпункту 2 пункту 4 цієї постанови,
повідомити контролюючі органи про всі відкриті рахунки клієнтів – платників
податків станом на 31 жовтня 2019 року.
..
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 11:17

  curiousobro написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  curiousobro написав:С вводом IBAN НБУ обязал все банки сообщить о всех счетах платныкив податкив налоговую.

Якою цидулою НБУ це зробив?

Постанова 162 от 28 грудня 2018

...
5. Банки України зобов’язані у 10-денний строк після закінчення періоду,
установленого в абзаці першому підпункту 2 пункту 4 цієї постанови,
повідомити контролюючі органи про всі відкриті рахунки клієнтів – платників
податків станом на 31 жовтня 2019 року.
..

И сама постанова https://bank.gov.ua/document/download?docId=84880274
Изучаем...
Але в Податковому кодексі змін нема.
69.2. Банки та інші фінансові установи зобов'язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків - юридичної особи, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи до контролюючого органу, в якому обліковується платник податків, у день відкриття/закриття рахунка. http://sfs.gov.ua/nk/spisok2/glava-6--o ... nikiv-pod/
lel
 
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