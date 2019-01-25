УкрСиббанк

curiousobro написав:С вводом IBAN НБУ обязал все банки сообщить о всех счетах платныкив податкив налоговую.
Якою цидулою НБУ це зробив?
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
curiousobro написав:С вводом IBAN НБУ обязал все банки сообщить о всех счетах платныкив податкив налоговую.
Якою цидулою НБУ це зробив?
Постанова 162 от 28 грудня 2018
... 5. Банки України зобов’язані у 10-денний строк після закінчення періоду, установленого в абзаці першому підпункту 2 пункту 4 цієї постанови, повідомити контролюючі органи про всі відкриті рахунки клієнтів – платників податків станом на 31 жовтня 2019 року. ..
curiousobro написав:С вводом IBAN НБУ обязал все банки сообщить о всех счетах платныкив податкив налоговую.
Якою цидулою НБУ це зробив?
Постанова 162 от 28 грудня 2018
... 5. Банки України зобов’язані у 10-денний строк після закінчення періоду, установленого в абзаці першому підпункту 2 пункту 4 цієї постанови, повідомити контролюючі органи про всі відкриті рахунки клієнтів – платників податків станом на 31 жовтня 2019 року. ..