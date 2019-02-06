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УкрСиббанк

УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСиббанк 2.8 5 933
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
231
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
122
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 16:21

Re: УкрСиббанк

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maxim2014
 
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Подякували: 115 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 00:50

Посоветуйте.

Какую карту получить, если деньги придут из казначейства.
gkozyakov
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:23

gkozyakov

УкрСиб - не той банк, де дешевий вхід(і/чи) вихід.
Основний слоган - надійність і стабільність (цій банківській групі вже більше 100 років)
а це коштує грошей..
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:22

Re: УкрСиббанк

Запустили Эппл Пей
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:06

  Faceless написав:Запустили Эппл Пей

Только для карт Mastercard :!:
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 15:36

Увага всім, хто має пакетні картки і використовує нульову комісію за користання (є набір умов - сума депо чи місячний обіг по рахунку і тд)

Прийшла СМС на початку місяця про зняття комісії
в виписці це виглядало так - http://prntscr.com/mhf2u4

після дзвінка в підтримку списали на тех-збій і обіцяли відшкодувати
сьогодні перевірив - відшкодували - http://prntscr.com/mhf3k2

до чого я це веду - можливо це був не одиночний "а-ля збій" і не усім повернуть.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:27

Re: УкрСиббанк

  greenozon написав:можливо це був не одиночний "а-ля збій" і не усім повернуть

Збій точно не одиночний, але теж повернули. Ще були проблеми з роботою платіжних карт 03.02.2019 - також пофіксили.
Wolfenstein
 
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