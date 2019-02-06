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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 січ, 2019 16:21
Re: УкрСиббанк
Додано: Суб 02 лют, 2019 00:50
Посоветуйте.
Какую карту получить, если деньги придут из казначейства.
Додано: Пон 04 лют, 2019 13:23
gkozyakov
УкрСиб - не той банк, де дешевий вхід(і/чи) вихід.
Основний слоган - надійність і стабільність (цій банківській групі вже більше 100 років)
а це коштує грошей..
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 05 лют, 2019 12:22
Re: УкрСиббанк
Запустили Эппл Пей
Додано: Сер 06 лют, 2019 15:36
Увага всім, хто має пакетні картки і використовує нульову комісію за користання (є набір умов - сума депо чи місячний обіг по рахунку і тд)
Прийшла СМС на початку місяця про зняття комісії
в виписці це виглядало так -
після дзвінка в підтримку списали на тех-збій і обіцяли відшкодувати
сьогодні перевірив - відшкодували -
до чого я це веду - можливо це був не одиночний "а-ля збій" і не усім повернуть.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 06 лют, 2019 21:27
Re: УкрСиббанк
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