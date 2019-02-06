Попробовал - работает... только в выписке не отображается.
В Вайбер уведомление пришло.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лют, 2019 08:52
УкрСиббанк
Попробовал - работает... только в выписке не отображается.
В Вайбер уведомление пришло.
Додано: Чет 07 лют, 2019 09:56
maxim2014
деталізуйте будь ласка
де нова фіча
в веб ІБ не знайшов
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 07 лют, 2019 09:57
Re: УкрСиббанк
А чего вы не смотрели в переводах, где ей и место?)
Додано: Чет 07 лют, 2019 10:00
Re: УкрСиббанк
Только-что проверил - уже появилось... они этот функционал внедряли сегодня с 7:30 до 8:00. Видимо были какие-то глюки.
Додано: Чет 07 лют, 2019 10:02
Re: УкрСиббанк
Покупал через приложение на телефоне. В ИБ походу тоже должно работать. Просто делаешь перевод с гривневого на валютый карточный счёт.
Додано: Чет 07 лют, 2019 10:05
Re: УкрСиббанк
К слову сказать - в мобильном приложении есть так-же и отдельный пункт.
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