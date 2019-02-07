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УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 626627628629>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСиббанк 2.8 5 933
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
231
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
122
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 08:52

УкрСиббанк

Попробовал - работает... только в выписке не отображается.
В Вайбер уведомление пришло.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 09:56

maxim2014

деталізуйте будь ласка
де нова фіча

в веб ІБ не знайшов
http://prntscr.com/mhrj07
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 09:57

Re: УкрСиббанк

А чего вы не смотрели в переводах, где ей и место?)
makor06
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 10:00

Re: УкрСиббанк

makor06 написав:А чего вы не смотрели в переводах, где ей и место?)

Только-что проверил - уже появилось... они этот функционал внедряли сегодня с 7:30 до 8:00. Видимо были какие-то глюки.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 10:02

Re: УкрСиббанк

greenozon написав:maxim2014

деталізуйте будь ласка
де нова фіча

в веб ІБ не знайшов
http://prntscr.com/mhrj07

Покупал через приложение на телефоне. В ИБ походу тоже должно работать. Просто делаешь перевод с гривневого на валютый карточный счёт.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 10:05

Re: УкрСиббанк

К слову сказать - в мобильном приложении есть так-же и отдельный пункт.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:31

С удивлением узнал, что у банки нет бесплатных карт (не считая пенс и соц).
Это так ?
Первый банк, который не позволяет человеку с улицы бесплатно стать клиентом.
Или всё же есть варианты ?
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:32

Re: УкрСиббанк

Зачем им это? Ну не любят они розницу)
makor06
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:38

Re: УкрСиббанк

mustbe написав:С удивлением узнал, что у банки нет бесплатных карт (не считая пенс и соц).
Это так ?
Первый банк, который не позволяет человеку с улицы бесплатно стать клиентом.
Или всё же есть варианты ?

Ну допустим не первый...
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:08

  mustbe написав:С удивлением узнал, что у банки нет бесплатных карт (не считая пенс и соц).
Это так ?
Первый банк, который не позволяет человеку с улицы бесплатно стать клиентом.
Или всё же есть варианты ?


есть почти бесплатный вариант, но не знаю насколько долго им дают пользоватся.
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/c ... come_card/
curiousobro
 
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