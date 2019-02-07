Там щорічна комісія - 150 грн
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:31
Re: УкрСиббанк
Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:43
Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:17
Это действительно так ?
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