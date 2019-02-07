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УкрСиббанк

УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 626627628629

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСиббанк 2.8 5 933
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
231
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
122
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:31

Re: УкрСиббанк

  curiousobro написав:есть почти бесплатный вариант

Там щорічна комісія - 150 грн
Bobb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:43

  Bobb написав:
  curiousobro написав:есть почти бесплатный вариант

Там щорічна комісія - 150 грн

А можно открыть минимальный депозит и вам под него откроют бесплатную карту :)
Только грн, конечно
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Повідомлень: 202
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Подякував: 19 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:17

  Avatar написав:А можно открыть минимальный депозит и вам под него откроют бесплатную карту :)

Это действительно так ?
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
mustbe
 
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  #<1 ... 626627628629
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