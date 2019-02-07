Там щорічна комісія - 150 грн
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:31
Re: УкрСиббанк
Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:43
Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:17
Это действительно так ?
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:03
Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:28
Все вірно,
Start, Грн депо і нема місячного коміса
якщо хочеться кращих умов - можна занести 25К на депо і користатись карткою
All Inclusive
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:31
Вы забыли упомянуть маленькую деталь - вход безнала 1%
в отличии от welcome
Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:32
Но по окончании и снятии депо - начнёт сниматься абонка ?
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:41
Re: УкрСиббанк
Исходя из условий - да. Там же четко написано: наличие АКТИВНОГО депозитного счета.
ЗЫ если не секрет: а в чем смысл становиться клиентом этого банка через бомж-пакета а не ради «дорогого» пакета услуг (страховки, бесплатный занос/вынос валюты, карты высокого уровня)?
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