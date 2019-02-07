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УкрСиббанк

УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 626627628629

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСиббанк 2.8 5 933
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
231
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
122
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:31

Re: УкрСиббанк

  curiousobro написав:есть почти бесплатный вариант

Там щорічна комісія - 150 грн
Bobb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:43

  Bobb написав:
  curiousobro написав:есть почти бесплатный вариант

Там щорічна комісія - 150 грн

А можно открыть минимальный депозит и вам под него откроют бесплатную карту :)
Только грн, конечно
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:17

  Avatar написав:А можно открыть минимальный депозит и вам под него откроют бесплатную карту :)

Это действительно так ?
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:03

  mustbe написав:
  Avatar написав:А можно открыть минимальный депозит и вам под него откроют бесплатную карту :)

Это действительно так ?

ЗА Карту уровня старт не берут абонку в 20 грн при наличии активного депозитного счета
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:28

Все вірно,
Start, Грн депо і нема місячного коміса

https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ve_new.pdf

якщо хочеться кращих умов - можна занести 25К на депо і користатись карткою
All Inclusive
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:31

  maxim2014 написав:
  mustbe написав:
  Avatar написав:А можно открыть минимальный депозит и вам под него откроют бесплатную карту :)

Это действительно так ?

ЗА Карту уровня старт не берут абонку в 20 грн при наличии активного депозитного счета

Вы забыли упомянуть маленькую деталь - вход безнала 1%
в отличии от welcome
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:32

Но по окончании и снятии депо - начнёт сниматься абонка ?
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:41

Re: УкрСиббанк

Исходя из условий - да. Там же четко написано: наличие АКТИВНОГО депозитного счета.

ЗЫ если не секрет: а в чем смысл становиться клиентом этого банка через бомж-пакета а не ради «дорогого» пакета услуг (страховки, бесплатный занос/вынос валюты, карты высокого уровня)?
maxim2014
 
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  #<1 ... 626627628629
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