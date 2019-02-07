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УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:31
curiousobro написав:
есть почти бесплатный вариант
Там щорічна комісія - 150 грн
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Bobb
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:43
Bobb написав: curiousobro написав:
есть почти бесплатный вариант
Там щорічна комісія - 150 грн
А можно открыть минимальный депозит и вам под него откроют бесплатную карту
Только грн, конечно
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:17
Avatar написав:
А можно открыть минимальный депозит и вам под него откроют бесплатную карту
Это действительно так ?
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
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mustbe
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:03
mustbe написав: Avatar написав:
А можно открыть минимальный депозит и вам под него откроют бесплатную карту
Это действительно так ?
ЗА Карту уровня старт не берут абонку в 20 грн при наличии активного депозитного счета
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maxim2014
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:28
Все вірно,
Start, Грн депо і нема місячного комісаhttps://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ve_new.pdf
якщо хочеться кращих умов - можна занести 25К на депо і користатись карткою
All Inclusive
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greenozon
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:31
maxim2014 написав: mustbe написав: Avatar написав:
А можно открыть минимальный депозит и вам под него откроют бесплатную карту
Это действительно так ?
ЗА Карту уровня старт не берут абонку в 20 грн при наличии активного депозитного счета
Вы забыли упомянуть маленькую деталь - вход безнала 1%
в отличии от welcome
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curiousobro
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:32
Но по окончании и снятии депо - начнёт сниматься абонка ?
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
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mustbe
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