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УкрСиббанк

УкрСиббанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 627628629630

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСиббанк 2.8 5 933
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
231
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
122
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:53

  greenozon написав:
  mustbe написав:Но по окончании и снятии депо - начнёт сниматься абонка ?


так

В УкрСибі депозити не ахті, але можна поки по 3 міс працювати -

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/d ... ragements/

7 + 5

+5 через UKRSIB ONLINE

Есть еще "Персональний план збагачення".
Мин. 100 грн.
До 24 мес.
Ставка 5%, при обязательном ежемесячном пополнении на мин. 100 грн.
Если не пополнять - будет ставка 3%. :mrgreen:

Но да, по карте Старт, что откроется под депозит, безнал на вход 1%.
Карта именная будет и надо подождать.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 16:36

Кто знает, можно через мобильное приложение Укрсиба открыть валютную карту? Или нужно ехать только в отделение и ждать выпуска карты?
У других банков (Приват, Моно) есть возможность открыть виртуальные карты, а что с Укрсиббанком, есть виртуальные карты?
Интересует покупка и продажа долларов и евро через мобильные приложения банков.
Есть информация, что снять валюту в Укрсибе можно без комиссии, правда только на определенных "пакетах", кто знает на каких? Курс обмена не самый выгодный, но если снимать без комиссии, то получится неплохой вариант. :mrgreen:
pantera
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 16:38

Re: УкрСиббанк

Виртуалок нет. Физическую карту через приложение заказать можно.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 16:40

  pantera написав:Есть информация, что снять валюту в Укрсибе можно без комиссии, правда только на определенных "пакетах", кто знает на каких? Курс обмена не самый выгодный, но если снимать без комиссии, то получится неплохой вариант. :mrgreen:


это надо менять в поистине промышленных маштабах чтобы окупить 3000 грн абонки в год.
makor06
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 16:41

УкрСиббанк

makor06 написав:
  pantera написав:Есть информация, что снять валюту в Укрсибе можно без комиссии, правда только на определенных "пакетах", кто знает на каких? Курс обмена не самый выгодный, но если снимать без комиссии, то получится неплохой вариант. :mrgreen:


это надо менять в поистине промышленных маштабах чтобы окупить 3000 грн абонки в год.

Разместив 250к - абонки не будет
Ну и это... даже со «старта» обнал валюты в кассе бесплатно
maxim2014
 
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  #<1 ... 627628629630
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