УкрСиббанк

Кто знает, можно через мобильное приложение Укрсиба открыть валютную карту? Или нужно ехать только в отделение и ждать выпуска карты? У других банков (Приват, Моно) есть возможность открыть виртуальные карты, а что с Укрсиббанком, есть виртуальные карты? Интересует покупка и продажа долларов и евро через мобильные приложения банков. Есть информация, что снять валюту в Укрсибе можно без комиссии, правда только на определенных "пакетах", кто знает на каких? Курс обмена не самый выгодный, но если снимать без комиссии, то получится неплохой вариант.
pantera написав:Есть информация, что снять валюту в Укрсибе можно без комиссии, правда только на определенных "пакетах", кто знает на каких? Курс обмена не самый выгодный, но если снимать без комиссии, то получится неплохой вариант.
это надо менять в поистине промышленных маштабах чтобы окупить 3000 грн абонки в год.
pantera написав:Есть информация, что снять валюту в Укрсибе можно без комиссии, правда только на определенных "пакетах", кто знает на каких? Курс обмена не самый выгодный, но если снимать без комиссии, то получится неплохой вариант.
это надо менять в поистине промышленных маштабах чтобы окупить 3000 грн абонки в год.
Разместив 250к - абонки не будет Ну и это... даже со «старта» обнал валюты в кассе бесплатно