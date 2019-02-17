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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 628629630631

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 933
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
231
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
122
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 20:25

Re: УкрСиббанк

  maxim2014 написав:банкоматах группы BNPP или Global ATM Alliance


https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/c ... _alliance/

нехіло так
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 00:27

  greenozon написав:
  maxim2014 написав:банкоматах группы BNPP или Global ATM Alliance


https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/c ... _alliance/

нехіло так


Але якщо карта в гривні - 2% за конвертацію
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 08:39

Re: УкрСиббанк

Alexey_k9 написав:
  greenozon написав:
  maxim2014 написав:банкоматах группы BNPP или Global ATM Alliance


https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/c ... _alliance/

нехіло так


Але якщо карта в гривні - 2% за конвертацію

Дык а зачем та конвертация, если сейчас свободно можно через ИБ купить валюту по курсу выгоднее чем карточный? Валютные карты все-равно бесплатно к ДеЛюксу даются (притом при желании можно получить ещё и допки от Визы)
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 14:46

  maxim2014 написав:Дык а зачем та конвертация, если сейчас свободно можно через ИБ купить валюту по курсу выгоднее чем карточный? Валютные карты все-равно бесплатно к ДеЛюксу даются (притом при желании можно получить ещё и допки от Визы)

Тогда, да согласен.
Но курс, на пример у Альфы по лучше будет..
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 14:48

  Alexey_k9 написав:
  maxim2014 написав:Дык а зачем та конвертация, если сейчас свободно можно через ИБ купить валюту по курсу выгоднее чем карточный? Валютные карты все-равно бесплатно к ДеЛюксу даются (притом при желании можно получить ещё и допки от Визы)

Тогда, да согласен.
Но курс, на пример у Альфы по лучше будет..

у УкрСиба на данный момент - 27.14, а насколько у Аллы лучше?
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 15:53

  maxim2014 написав:
  Alexey_k9 написав:
  maxim2014 написав:Дык а зачем та конвертация, если сейчас свободно можно через ИБ купить валюту по курсу выгоднее чем карточный? Валютные карты все-равно бесплатно к ДеЛюксу даются (притом при желании можно получить ещё и допки от Визы)

Тогда, да согласен.
Но курс, на пример у Альфы по лучше будет..

у УкрСиба на данный момент - 27.14, а насколько у Аллы лучше?

Ой... а у Аллы по картам 27.20... И чем он лучше?
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 10:11

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Гдє дєньгі, Зін?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 10:37

  Кочевник написав:Гдє дєньгі, Зін?

Ще не вечір. :wink:
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 10:51

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Есть кэщбек!!!
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 10:52

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Зайшли.
Кочевник
 
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Подякували: 34 раз.
 
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