Дык а зачем та конвертация, если сейчас свободно можно через ИБ купить валюту по курсу выгоднее чем карточный? Валютные карты все-равно бесплатно к ДеЛюксу даются (притом при желании можно получить ещё и допки от Визы)
maxim2014 написав:Дык а зачем та конвертация, если сейчас свободно можно через ИБ купить валюту по курсу выгоднее чем карточный? Валютные карты все-равно бесплатно к ДеЛюксу даются (притом при желании можно получить ещё и допки от Визы)
Тогда, да согласен. Но курс, на пример у Альфы по лучше будет..
maxim2014 написав:Дык а зачем та конвертация, если сейчас свободно можно через ИБ купить валюту по курсу выгоднее чем карточный? Валютные карты все-равно бесплатно к ДеЛюксу даются (притом при желании можно получить ещё и допки от Визы)
Тогда, да согласен. Но курс, на пример у Альфы по лучше будет..
у УкрСиба на данный момент - 27.14, а насколько у Аллы лучше?
maxim2014 написав:Дык а зачем та конвертация, если сейчас свободно можно через ИБ купить валюту по курсу выгоднее чем карточный? Валютные карты все-равно бесплатно к ДеЛюксу даются (притом при желании можно получить ещё и допки от Визы)
Тогда, да согласен. Но курс, на пример у Альфы по лучше будет..
у УкрСиба на данный момент - 27.14, а насколько у Аллы лучше?
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