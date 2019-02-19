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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лют, 2019 13:26
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Хотелось бы узнать что за шмон в ЦО Укрсиббанка? По ходу повязали ни кого-нибудь, а саму СБ. А как же легальность ведения бизнеса, комплаенс, и т.п.?
Додано: Сер 20 лют, 2019 15:06
Шановні форумчани!
Велике прохання - хто користувався сервісом онлайн-обміну валют данного банку, проголосувати ось тут !
За бажанням напишіть, будь ласка, свої відгуки
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З пов. Ірина
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