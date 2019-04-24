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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 637638639640

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 933
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
231
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
122
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2019 11:09

Текущие счета UAH, USD, EUR

Господа, просветите пожалуйста по подводным камням.

Хочется реализовать следующее (физ. лицо):

1. Открыть текущий счет UAH (затраты 100 грн. на открытие).
2. Открыть текущий счет USD (затраты 100 грн. на открытие).
3. Открыть текущий счет EUR (затраты 100 грн. на открытие).

4. Пополнять текущий счет UAH наличностью через кассу (без комиссий).
5. Выполнять валютообмен онлайн на один из счетов USD/EUR (без комиссий).
6. Снимать USD/EUR наличностью через кассу (без комиссий).

Ничего ли я не упустил по затратам в этом пути?
AmberIT
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2019 11:10

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Ну мне лень искать тарифы, но в дешевых пакетах снятие валюты со счета было платное в любом случае
makor06
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2019 11:27

  makor06 написав:Ну мне лень искать тарифы, но в дешевых пакетах снятие валюты со счета было платное в любом случае

Не снятие а пополнение было платным (и остается)
Снятие валюты даже в пакете Start бесплатно
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2019 11:31

  AmberIT написав:Господа, просветите пожалуйста по подводным камням.

Хочется реализовать следующее (физ. лицо):

1. Открыть текущий счет UAH (затраты 100 грн. на открытие).
2. Открыть текущий счет USD (затраты 100 грн. на открытие).
3. Открыть текущий счет EUR (затраты 100 грн. на открытие).

4. Пополнять текущий счет UAH наличностью через кассу (без комиссий).
5. Выполнять валютообмен онлайн на один из счетов USD/EUR (без комиссий).
6. Снимать USD/EUR наличностью через кассу (без комиссий).

Ничего ли я не упустил по затратам в этом пути?

А чому не в Комси?
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2019 11:35

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

А где вы кстати нашли текущие счета в USD и EUR? Их отдельно не открывают, разве что вы нерезидент ;)
makor06
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2019 11:46

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А чому не в Комси?

Там уже есть, хочется нечто зарубежное для подстраховки

Не снятие а пополнение было платным (и остается)

Смотрю тарифы непосредственно на https://my.ukrsibbank.com/ru/personal/o ... _accounts/, вижу что комиссий за зачисление нет.

А где вы кстати нашли текущие счета в USD и EUR? Их отдельно не открывают,

А можно ссылочку, что это для нерезиков онли? Что-то я это не увидел в тарифах...

Снятие валюты даже в пакете Start бесплатно

Вот как раз с их картами связываться очень не хочется. Плавали, знаем.
Текущие счета онли.
Востаннє редагувалось AmberIT в Вів 23 кві, 2019 11:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2019 11:47

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Так прямо в тарифах по ссылке что вы написали и указано

https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ute_FO.pdf
makor06
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2019 11:49

makor06
Вот йолки, а самое главное-то и не заметил.
Почему-то прочитал это как "не тарифікується" :-)

В общем, разобрался. Похоже, только через карточные пакеты возможно реализовать мои хотелки.
AmberIT
 
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