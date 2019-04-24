Господа, просветите пожалуйста по подводным камням.
Хочется реализовать следующее (физ. лицо):
1. Открыть текущий счет UAH (затраты 100 грн. на открытие). 2. Открыть текущий счет USD (затраты 100 грн. на открытие). 3. Открыть текущий счет EUR (затраты 100 грн. на открытие).
4. Пополнять текущий счет UAH наличностью через кассу (без комиссий). 5. Выполнять валютообмен онлайн на один из счетов USD/EUR (без комиссий). 6. Снимать USD/EUR наличностью через кассу (без комиссий).
AmberIT написав:Господа, просветите пожалуйста по подводным камням.
Хочется реализовать следующее (физ. лицо):
1. Открыть текущий счет UAH (затраты 100 грн. на открытие). 2. Открыть текущий счет USD (затраты 100 грн. на открытие). 3. Открыть текущий счет EUR (затраты 100 грн. на открытие).
4. Пополнять текущий счет UAH наличностью через кассу (без комиссий). 5. Выполнять валютообмен онлайн на один из счетов USD/EUR (без комиссий). 6. Снимать USD/EUR наличностью через кассу (без комиссий).
Ничего ли я не упустил по затратам в этом пути?
А чому не в Комси?
ПреЗЕдент...наш слуга Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.