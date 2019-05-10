Господа, просветите пожалуйста по подводным камням.
Хочется реализовать следующее (физ. лицо):
1. Открыть текущий счет UAH (затраты 100 грн. на открытие). 2. Открыть текущий счет USD (затраты 100 грн. на открытие). 3. Открыть текущий счет EUR (затраты 100 грн. на открытие).
4. Пополнять текущий счет UAH наличностью через кассу (без комиссий). 5. Выполнять валютообмен онлайн на один из счетов USD/EUR (без комиссий). 6. Снимать USD/EUR наличностью через кассу (без комиссий).
AmberIT написав:Господа, просветите пожалуйста по подводным камням.
Хочется реализовать следующее (физ. лицо):
1. Открыть текущий счет UAH (затраты 100 грн. на открытие). 2. Открыть текущий счет USD (затраты 100 грн. на открытие). 3. Открыть текущий счет EUR (затраты 100 грн. на открытие).
4. Пополнять текущий счет UAH наличностью через кассу (без комиссий). 5. Выполнять валютообмен онлайн на один из счетов USD/EUR (без комиссий). 6. Снимать USD/EUR наличностью через кассу (без комиссий).
Ничего ли я не упустил по затратам в этом пути?
А чому не в Комси?
ПреЗЕдент...наш слуга Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Начал получать СМС о прохождении повторной идентификации. Даже с датой до 17.05. Подумал, что еще последний кэшбэк надо получить, а потом закрывать счет. Зашел в ближайшее отделение (не мое). Прошел идентификацию, узнал о переводе. Перезвонил на горячку. По телефону приняли заявку о переводе в удобное отделение. Услуга стоит 5грн. Через пару часов списали 5грн со счета (КОМІСІЯ ЗА ЗМІНУ ОБСЛУГОВУЮЧОГО ВІДДІЛЕННЯ ЗА ІНІЦІАТИВОЮ КЛІЄНТА) и СМС сообщили о новом отделении. На Крещатик было бы ехать дальше. и дороже.