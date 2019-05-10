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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 638639640641

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 934
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
232
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
122
Всього голосів : 934
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 13:49

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Пришло на КБшный Вэлкам. Французы до середины лета снова в игре. Мельче, но тоже ничего.

Зображення

Ссылка ведёт на https://main.ochevygoda.com.ua/may_lottery_txn_1/

Розраховуйтеся карткою UKRSIBBANK в будь-яких торгових точках та інтернет-магазинах. Для отримання подарунків Вам треба зробити від 10 розрахунків щомісяця на будь-яку суму, без обмежень, у період із 1 травня до 31 липня 2019 р. включно.


Истолковать можно двояко: или каждый месяц по 100 грн за 10 транзакций, или в конце 100 грн за 30 транзакций за 3 месяца, я склоняюсь к первому варианту.
Mathias
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 14:28

  Mathias написав:Пришло на КБшный Вэлкам. Французы до середины лета снова в игре. Мельче, но тоже ничего.

Зображення

Ссылка ведёт на https://main.ochevygoda.com.ua/may_lottery_txn_1/

Розраховуйтеся карткою UKRSIBBANK в будь-яких торгових точках та інтернет-магазинах. Для отримання подарунків Вам треба зробити від 10 розрахунків щомісяця на будь-яку суму, без обмежень, у період із 1 травня до 31 липня 2019 р. включно.


Истолковать можно двояко: или каждый месяц по 100 грн за 10 транзакций, или в конце 100 грн за 30 транзакций за 3 месяца, я склоняюсь к первому варианту.

Тоже пришло. Сдается мне, и 100 грн не гарантированы (дальше в правилах):

Після закінчення акції 31 липня 2019 р. кожний учасник, хто виконав умови акції, отримає гарантовану винагороду від ОЧЕВИГОДА - ключ-код на яскравий відпочинок від партнера акції https://rq.net.ua/, а також стане учасником розіграшу 100 подарункових сертифікатів номіналом 1000 гривень.
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 14:31

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

там есть гарантированный и негарантированный призы.

5.2. Загальна кількість гарантованих Подарунків не є обмеженою і відповідає кількості учасників Акції.

5.3. Загальна кількість негарантованих Подарунків є обмеженою і складає 100 штук.
makor06
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 14:54

  makor06 написав:там есть гарантированный и негарантированный призы.

5.2. Загальна кількість гарантованих Подарунків не є обмеженою і відповідає кількості учасників Акції.

5.3. Загальна кількість негарантованих Подарунків є обмеженою і складає 100 штук.

Получается, гарантированный приз - это ключ-код номиналом 100 грн
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 15:17

для всех? мне пока не пришло
v57
 
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