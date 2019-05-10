Розраховуйтеся карткою UKRSIBBANK в будь-яких торгових точках та інтернет-магазинах. Для отримання подарунків Вам треба зробити від 10 розрахунків щомісяця на будь-яку суму, без обмежень, у період із 1 травня до 31 липня 2019 р. включно.
Истолковать можно двояко: или каждый месяц по 100 грн за 10 транзакций, или в конце 100 грн за 30 транзакций за 3 месяца, я склоняюсь к первому варианту.
Розраховуйтеся карткою UKRSIBBANK в будь-яких торгових точках та інтернет-магазинах. Для отримання подарунків Вам треба зробити від 10 розрахунків щомісяця на будь-яку суму, без обмежень, у період із 1 травня до 31 липня 2019 р. включно.
Истолковать можно двояко: или каждый месяц по 100 грн за 10 транзакций, или в конце 100 грн за 30 транзакций за 3 месяца, я склоняюсь к первому варианту.
Тоже пришло. Сдается мне, и 100 грн не гарантированы (дальше в правилах):
Після закінчення акції 31 липня 2019 р. кожний учасник, хто виконав умови акції, отримає гарантовану винагороду від ОЧЕВИГОДА - ключ-код на яскравий відпочинок від партнера акції https://rq.net.ua/, а також стане учасником розіграшу 100 подарункових сертифікатів номіналом 1000 гривень.