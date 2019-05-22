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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 тра, 2019 13:49
Уже 2 недели они каждый день названивают и спрашивают Антона П. На мои возражения, что я не знаю никаких Антонов, говорят спасибо за информацию и сбрасывают.
Очень навязчивые, как будто я им что-то должен. Все звонки записал, пойду в полицию и спрошу про законность таких звонков.
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jbirdgem
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Додано: Чет 23 тра, 2019 08:52
В чем логика, или они там головой ударились?
Валюта депозиту Термін розміщення депозиту
3 місяці 9 місяців 12 місяців 18 місяців 24 місяці
Українська гривня (UAH) 7% 0,01% 5,5% 5,5% 5,5%
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Rainbow
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Додано: Чет 23 тра, 2019 09:26
Хтось із форумчан-укрсибівців використовує кредитку РКК?
які + та -
пропонують, хочу зрозуміти що це за звір і чи є зиск
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greenozon
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Додано: Чет 23 тра, 2019 10:07
greenozon написав:Хтось із форумчан-укрсибівців використовує кредитку РКК?
які + та -
пропонують, хочу зрозуміти що це за звір і чи є зиск
Лежить на полці на всяк випадок. З плюсів моєї картки - можливість зняти кредитні кошти без комісії, як у Альфа Максимум Готівка.
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Faceless
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Додано: Чет 23 тра, 2019 10:23
greenozon написав:Faceless
КБ-ком чи якимось іншими плюшками і не пахне, так?
Ні, нічого смачного. Хоча тре подивитися Очевигоду, може картка бере участь
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Faceless
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