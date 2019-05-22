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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 639640641642

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 935
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
233
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
122
Всього голосів : 935
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 13:49

Звонки от укрсиба

Уже 2 недели они каждый день названивают и спрашивают Антона П. На мои возражения, что я не знаю никаких Антонов, говорят спасибо за информацию и сбрасывают.
Очень навязчивые, как будто я им что-то должен. Все звонки записал, пойду в полицию и спрошу про законность таких звонков.
jbirdgem
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 08:52

В чем логика, или они там головой ударились?
Валюта депозиту Термін розміщення депозиту
3 місяці 9 місяців 12 місяців 18 місяців 24 місяці
Українська гривня (UAH) 7% 0,01% 5,5% 5,5% 5,5%
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 09:26

Хтось із форумчан-укрсибівців використовує кредитку РКК?
які + та -

пропонують, хочу зрозуміти що це за звір і чи є зиск
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 10:07

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

greenozon написав:Хтось із форумчан-укрсибівців використовує кредитку РКК?
які + та -

пропонують, хочу зрозуміти що це за звір і чи є зиск
Лежить на полці на всяк випадок. З плюсів моєї картки - можливість зняти кредитні кошти без комісії, як у Альфа Максимум Готівка.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 10:17

Faceless

КБ-ком чи якимось іншими плюшками і не пахне, так? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 10:23

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

greenozon написав:Faceless

КБ-ком чи якимось іншими плюшками і не пахне, так? :)
Ні, нічого смачного. Хоча тре подивитися Очевигоду, може картка бере участь
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 12:02

  Faceless написав:
greenozon написав:Faceless

КБ-ком чи якимось іншими плюшками і не пахне, так? :)
Ні, нічого смачного. Хоча тре подивитися Очевигоду, може картка бере участь

На "Очевыгоду" особенно не надейтесь. В прошлом году, когда ее только запустили, обещали ваучер каждый месяц при покупках по карточке на энную сумму. И мне таки удалось получить от них два ваучера за два месяца. Потом все вдруг заглохло (очевидно, они решили, что очень жирно размахнулись), хотя условия я продолжала выполнять. Когда я обратилась к ним с вопросом "Вас ист дас?", они мне ответили, что если я буду продолжать выполнять условия, то "в конце акции" (???) :shock: в ноябре я буду иметь возможность получить приз (???) :evil: . В апреле этого года опять пришла смс о кэшбеке при условии покупок по карточке на сколько-то тыс. грн. Да, действительно, 22 мая в 11:12 я получила смс о ваучере кэш-бек на 50 грн, который (NB!) я должна использовать в этот же день. Т.е., нужно было бросить все и срочно заниматься этим ваучером. :twisted: Есс-но, на следующий день его получить уже было нельзя, т.к. "срок действия ваучера один день" (в моем случае - фактически полдня!), "извините, у нас такие правила". Тут я вспомнила азировское "дапашливы" и просто отписалась от смс рекламного характера. Деньги с карточки сразу после поступления буду тупо снимать и перекладывать на карточку в другом банке, где хоть проценты капают. :mrgreen:
Короче - не "очевыгода", а ОЧЕРАЗВОДИЛОВО.
furioso
 
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