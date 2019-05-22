Додано: Чет 23 тра, 2019 12:02

Faceless написав: greenozon написав: Faceless



КБ-ком чи якимось іншими плюшками і не пахне, так? КБ-ком чи якимось іншими плюшками і не пахне, так? Ні, нічого смачного. Хоча тре подивитися Очевигоду, може картка бере участь Ні, нічого смачного. Хоча тре подивитися Очевигоду, може картка бере участь

На "Очевыгоду" особенно не надейтесь. В прошлом году, когда ее только запустили, обещали ваучер каждый месяц при покупках по карточке на энную сумму. И мне таки удалось получить от них два ваучера за два месяца. Потом все вдруг заглохло (очевидно, они решили, что очень жирно размахнулись), хотя условия я продолжала выполнять. Когда я обратилась к ним с вопросом "Вас ист дас?", они мне ответили, что если я буду продолжать выполнять условия, то "в конце акции" (???)в ноябре я буду иметь возможность получить приз (???). В апреле этого года опять пришла смс о кэшбеке при условии покупок по карточке на сколько-то тыс. грн. Да, действительно, 22 мая в 11:12 я получила смс о ваучере кэш-бек на 50 грн, который (NB!) я должна использовать в этот же день. Т.е., нужно было бросить все и срочно заниматься этим ваучером.Есс-но, на следующий день его получить уже было нельзя, т.к. "срок действия ваучера один день" (в моем случае - фактически полдня!), "извините, у нас такие правила". Тут я вспомнила азировское "дапашливы" и просто отписалась от смс рекламного характера. Деньги с карточки сразу после поступления буду тупо снимать и перекладывать на карточку в другом банке, где хоть проценты капают.Короче - не "очевыгода", а ОЧЕРАЗВОДИЛОВО.