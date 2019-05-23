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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 тра, 2019 13:49
Уже 2 недели они каждый день названивают и спрашивают Антона П. На мои возражения, что я не знаю никаких Антонов, говорят спасибо за информацию и сбрасывают.
Очень навязчивые, как будто я им что-то должен. Все звонки записал, пойду в полицию и спрошу про законность таких звонков.
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jbirdgem
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Додано: Чет 23 тра, 2019 08:52
В чем логика, или они там головой ударились?
Валюта депозиту Термін розміщення депозиту
3 місяці 9 місяців 12 місяців 18 місяців 24 місяці
Українська гривня (UAH) 7% 0,01% 5,5% 5,5% 5,5%
Востаннє редагувалось Rainbow
в Чет 23 тра, 2019 15:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 23 тра, 2019 09:26
Хтось із форумчан-укрсибівців використовує кредитку РКК?
які + та -
пропонують, хочу зрозуміти що це за звір і чи є зиск
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greenozon
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Додано: Чет 23 тра, 2019 10:07
greenozon написав:Хтось із форумчан-укрсибівців використовує кредитку РКК?
які + та -
пропонують, хочу зрозуміти що це за звір і чи є зиск
Лежить на полці на всяк випадок. З плюсів моєї картки - можливість зняти кредитні кошти без комісії, як у Альфа Максимум Готівка.
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Faceless
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Додано: Чет 23 тра, 2019 10:23
greenozon написав:Faceless
КБ-ком чи якимось іншими плюшками і не пахне, так?
Ні, нічого смачного. Хоча тре подивитися Очевигоду, може картка бере участь
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Faceless
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Додано: Чет 23 тра, 2019 12:02
Faceless написав: greenozon написав:Faceless
КБ-ком чи якимось іншими плюшками і не пахне, так?
Ні, нічого смачного. Хоча тре подивитися Очевигоду, може картка бере участь
На "Очевыгоду" особенно не надейтесь. В прошлом году, когда ее только запустили, обещали ваучер каждый месяц при покупках по карточке на энную сумму. И мне таки удалось получить от них два ваучера за два месяца. Потом все вдруг заглохло (очевидно, они решили, что очень жирно размахнулись), хотя условия я продолжала выполнять. Когда я обратилась к ним с вопросом "Вас ист дас?", они мне ответили, что если я буду продолжать выполнять условия, то "в конце акции" (???)
в ноябре я буду иметь возможность получить приз (???)
. В апреле этого года опять пришла смс о кэшбеке при условии покупок по карточке на сколько-то тыс. грн. Да, действительно, 22 мая в 11:12 я получила смс о ваучере кэш-бек на 50 грн, который (NB!) я должна использовать в этот же день. Т.е., нужно было бросить все и срочно заниматься этим ваучером.
Есс-но, на следующий день его получить уже было нельзя, т.к. "срок действия ваучера один день" (в моем случае - фактически полдня!), "извините, у нас такие правила". Тут я вспомнила азировское "дапашливы" и просто отписалась от смс рекламного характера. Деньги с карточки сразу после поступления буду тупо снимать и перекладывать на карточку в другом банке, где хоть проценты капают.
Короче - не "очевыгода", а ОЧЕРАЗВОДИЛОВО.
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furioso
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:51
Шановні клієнти UKRSIBBANK, будьте пильні!
Кіберзлочинці почали використовувати нову схему з метою проведення шахрайських операцій по платіжних картках. Зловмисники можуть заблокувати sim-картки мобільного оператора без вашого відома та отримати доступ до даних платіжних карток, користуючись тим, що чимало користувачів прив’язують до номеру своєї sim-картки банківські сервіси, електронну пошту, соціальні мережі тощо.
Якщо ви помітили, що ваш номер мобільного телефону перестав працювати негайно зверніться:
у банк для блокування платіжних карток, які прив’язані до номеру телефону;
до мобільного оператора для уточнення подальших дій.
Щоб запобігти крадіжці мобільного номеру у майбутньому, зверніться до мобільного оператора та відключіть можливість віддаленого перевипуску своєї sim-картки. У такому випадку, навіть якщо кіберзлочинцям вдасться заблокувати Вашу картку, то відновити її можна буде лише за документами, за якими закріплений номер.
Якщо у Вас виникли будь-які сумніви або запитання щодо проведення транзакцій по вашій платіжній картці, зателефонуйте до StarContact UKRSIBBANK BNP Paribas Group:
0 800 505 800 (безкоштовно в межах України);
729 (безкоштовно з мобільних);
380 44 590 06 90 (для міжнародних дзвінків).
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greenozon
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