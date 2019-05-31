RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 640641642643

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 935
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
233
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
122
Всього голосів : 935
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 16:43

мда.... банка явно хоче ще більше жерти

з 1.07 вищі тарифи за картки і нові комісії..


Зміна тарифів по рахунках для нових та існуючих клієнтів-фізичних осіб

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/408349/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5207
З нами з: 01.06.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 276 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 16:46

Не подскажете, как загонять без комиссии средства на погашения кредита? Реквизиты получил, но по формату СЭП они не подходят. Или я что-то не понимаю?
alfredhaos
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41
З нами з: 19.12.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 16:50

  greenozon написав:мда.... банка явно хоче ще більше жерти

з 1.07 вищі тарифи за картки і нові комісії..

Зміна тарифів по рахунках для нових та існуючих клієнтів-фізичних осіб

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/408349/


Наоборот, банка немного развернулась лицом к безналу.
Стали брать деньги за снятие нала, а не за зачисление безнала.
curiousobro
 
Повідомлень: 2045
З нами з: 21.07.17
Подякував: 40 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 16:50

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Ну почему только о плохом. Вход по безналу будет без комиссии. Поэтому выход сделали по 1 грн. Какая еще новая комиссия?
makor06
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1192
З нами з: 21.05.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 17:09

збільшення вартості СЕПів наприклад ітд
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5207
З нами з: 01.06.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 276 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 17:15

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

так они увеличили обслушивание, убрали сбор за вход по безналу, и немного повысили выход из-за этого, и банкоматы.
makor06
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1192
З нами з: 21.05.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 21:07

  makor06 написав:так они увеличили обслушивание, убрали сбор за вход по безналу, и немного повысили выход из-за этого, и банкоматы.

Какой %:на остаток по старому Евросейфу //??
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11439
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 658 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 09:10

  Кочевник написав:Прийшла остання зарплата.
Надурили мене, що кешбек рахується по даті операції. По даті проводки вираховують. Всі платежі за 27-30 квітня в прольоті.

В мене ще не остання. До 21 червня можна користуватися і в липні отримаю останню.
Що чутно з приводу продовження? Планують продовжити акцію, чи ні?
anikola13
 
Повідомлень: 613
З нами з: 08.02.13
Подякував: 60 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 640641642643
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: aleks-kiev, Denim ND, Google Feedfetcher, ramaz, slasva і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.