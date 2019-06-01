з 1.07 вищі тарифи за картки і нові комісії..
Зміна тарифів по рахунках для нових та існуючих клієнтів-фізичних осіб
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 тра, 2019 16:43
мда.... банка явно хоче ще більше жерти
з 1.07 вищі тарифи за картки і нові комісії..
Зміна тарифів по рахунках для нових та існуючих клієнтів-фізичних осіб
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 31 тра, 2019 16:46
Не подскажете, как загонять без комиссии средства на погашения кредита? Реквизиты получил, но по формату СЭП они не подходят. Или я что-то не понимаю?
Додано: П'ят 31 тра, 2019 16:50
Наоборот, банка немного развернулась лицом к безналу.
Стали брать деньги за снятие нала, а не за зачисление безнала.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 16:50
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Ну почему только о плохом. Вход по безналу будет без комиссии. Поэтому выход сделали по 1 грн. Какая еще новая комиссия?
Додано: П'ят 31 тра, 2019 17:09
збільшення вартості СЕПів наприклад ітд
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 31 тра, 2019 17:15
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
так они увеличили обслушивание, убрали сбор за вход по безналу, и немного повысили выход из-за этого, и банкоматы.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 21:07
Какой %:на остаток по старому Евросейфу //??
никому не верю
Додано: Суб 01 чер, 2019 09:10
В мене ще не остання. До 21 червня можна користуватися і в липні отримаю останню.
Що чутно з приводу продовження? Планують продовжити акцію, чи ні?
Додано: Нед 02 чер, 2019 20:15
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Чому я не здивований такому рейтингу?
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